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    Илич не сделал работу над ошибками. «Рубин» разбил «Пари НН» в Нижнем Новгороде

    Обзор спортивных СМИ на победу «Рубина» в результативном матче РПЛ с «Пари НН»

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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
    В заключительном матче 1-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» на чужом поле обыграл «Пари НН» со счетом 3:2. В составе казанской команды голы забили Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин Вада и Дмитрий Кабутов. У «Пари НН» голы записали на свой счет Зе Турбо и Валерий Царукян.

    Подготовка «Пари НН» и «Рубина»

    Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков по традиции рассказал о предыстории матча «Пари НН» — «Рубин». Журналист также отметил предсезонную подготовку команду перед началом нового сезона РПЛ.

    «Пари НН основательно подготовился к новому сезону, проведя на сборах 6 контрольных игр и выиграв 4 из них. Перед стартом официального сезона команда обыграла сербский "Нови Пазар" (1:0). Ранее была победа над тульским "Арсеналом" (1:0) и разгромное поражение от "Енисея" (0:4). Концовка прошлого сезона выдалась для нижегородцев крайне тяжёлой — команда едва не вылетела в Первую лигу. В последних 10 матчах первенства волжане не выиграли ни одной встречи, а в стыковых матчах с трудом обыграли тульский "Арсенал" (1:2, 2:0).

    Мирлинд Даку — футболист «Рубина»
    globallookpress.com

    Под руководством Саши Илича клуб с берегов Волги способен показывать характер и добывать победы в критический момент. Специалиста, справившегося с задачей по сохранению "прописки" в элите, было решено оставить, а вот состав летом обновился: среди прочих команду пополнили голкипер Медведев из "Ростова" и защитник Магкеев из "Локомотива". В то же время нижегородцы расстались с голкипером Артуром Нигматуллиным, перешедшим как раз в казанский "Рубин". Также "Пари НН" покинули полузащитник Кучаев и ветеран Стоцкий. В списке травмированных — Марадишвили и Майга.

    Благодаря мудрости Рашида Рахимова "Рубин" достойно провёл сезон, заняв 8-е место в турнирной таблице. Если учесть, что клуб из столицы Татарстана в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, такой результат можно назвать успешным. Рахимов грамотно выстроил игру в обороне, а также заставил футболистов полностью отдаваться игре. На сборах команда усердно готовилась к новому сезону. Наставник предлагает игрокам высокие нагрузки, что влечёт за собой большое количество микротравм, однако таким образом закладывается фундамент на весь сезон — на длинной дистанции такая подготовка позволяет избежать игровых спадов.

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    • Летом казанцы провели 4 контрольных матча, в которых победили "КАМАЗ" (2:1), сыграли вничью с "Крыльями Советов" (2:2), обыграли "Енисей" (3:1) и "Локомотив" (4:3). Казанцы расстались с голкипером Дюпиным, на смену которому пришёл Нигматуллин из "Пари НН", при этом подписали австрийца Юкича, хорошо проявившего себя в играх за "Сочи". В списке травмированных — вернувшийся из аренды нападающий Фамейе. В прошлом сезоне "Пари НН" выиграл у "Рубина" оба матча (1:0, 2:1)».

  • Мирлинд Даку
  • Нападающий «Рубина»
  • Есть у меня качества определённые: игра один в один, дриблинг, борьба за верховые единоборства. Но той формы, которая у меня была, пока не достиг. Буду работать усердно. Форма приходит через игры. Первые минуты очень важны в футболе. И в следующих играх должны действовать более сконцентрированно. Но сегодняшняя игра показала характер нашей команды. Мы знали, что нас ждёт непростой матч с сильной командой. Очень здорово, что мы все вместе показали характер.

    • Нижегородцы были активнее

    Автор издания «Чемпионат» Георгий Илющенко проанализировал игру «Пари НН» и «Рубина» в 1-м тайме. Журналист отметил, что нижегородцы активнее шли в атаку в 1-й половине матча.

    «В прошлом сезоне главной фишкой обеих команд была шикарная игра в обороне. По крайней мере, до финиша — когда нижегородцы развалились и стабильно пропускали по три-пять-семь мячей. И вот теперь они обе практически без сопротивления забили в самом начале матча.

    Третья минута: Стаматов навесил, Боженов пробил, и мяч рикошетом от соперника отлетел к Босельи. Ситуация повторилась, но вот Зе Турбо с пары метров уже не мог промахнуться. Настоящий многоэтапный расстрел. А лидер хозяев Кирилл Гоцук почему-то смотрел за ним со скамейки.

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    • Радость болельщиков "Пари НН" была недолгой. Пятая минута: Вада прострелил, а любитель оскорбительных кричалок про сербов Даку спокойно замкнул. Защита? Какая защита?

    Нижегородцы были активнее: создали несколько интересных подходов, чаще били по воротам. Александров, Стаматов, Босельи — не забил никто. А Зотов забил, причём будто гол-близнец предыдущего. Только Даку уже ассистировал. Гоцук наверняка оценил.

    Саша Илич поставил неплохую атакующую игру, но вот с обороной по-прежнему большие проблемы. Может, ему в связке с Сергеем Юраном поработать? Чтобы один отвечал за защиту, а другой — за нападение. Или с Александром Мостовым — просто потому что это будет весело, да и за "Сельту" они вместе играли.

    «Пари НН» — «Рубин»
    fcnn.ru

    На 42-й минуте Шабанхаджай получил пас от Зотова на левом фланге. Кто его встречал? Только ветер. Ещё один прострел — Вада вколотил в ближний угол. Три однотипных гола. И крайне простых — будто это футбольный симулятор, а ты устал прилагать большие усилия, психанул и поставил сложность новичок».

  • Саша Илич
  • Главный тренер «Пари НН»
  • Мы совершили много грубых ошибок, особенно в обороне. Четыре удара — четыре гола у соперника. Если мы хотим соревноваться дальше, то не можем продолжать так играть. Мы играем за очки. Для меня лучше, если мы играем хорошо и побеждаем, а не если мы играем хорошо и проигрываем.

    • Побежали отыгрываться большими силами

    Издание «Плеймейкер» рассказало о ходе 2-го тайма в матче «Пари НН» — «Рубин». После 1-го отрезка нижегородцы проигрывали со счетом 1:3, во 2-м тайме команда бросилась отыгрываться.

    «В перерыве Илич сделал тройную замену. Свежие Царукян, Тичич и Шнапцев внесли перемены в игру в пользу "Пари НН". Хозяева провели вторую половину с ощутимым преимуществом, стали поначалу меньше ошибаться и заставили соперника прижаться к своей штрафной.

    Казанцы за отказ от атакующего футбола вполне могли поплатиться. Нижегородцы методично нагнетали давление и один гол отыграли. Сыграли замены Илича. На 71-й минуте Шнапцев получил мяч справа в штрафной, отыграл на Царукяна, который переложил мяч под левую ногу и здорово пробил из-под защитника в дальний угол. Нигматуллин на удар сквозь частокол ног не среагировал. Но больше в этот вечер не пропустил.

    «Пари НН»
    t.me/fcparinn

    "Пари НН" перешел на навесы в надежде поймать свой момент. Пару раз нижегородцам удалось опасно пробить головой. Но чем ближе было к концовке, тем авантюрнее становилась игра команды Илича. Она побежала отыгрываться большими силами, пожар в обороне снова начал разгораться и логично завершился четвертым пропущенным мячом.

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    • Медведев спасал после удара Чумича в упор, Даку загубил выход один на один после обреза Александрова, но в компенсированное время "Рубин" все-таки забил. Безруков догнал мяч на левом фланге, прострелил с лицевой линии на Кабутова, который пробил прямо в угол. Медведев до мяча не дотянулся, получив в первом матче за новый клуб 4 гола. Винить вратаря тут не в чем. Иличу надо срочно что-то перестраивать в обороне своей команды, которая за лето не провела работы над ошибками».

  • Рашид Рахимов
  • Главный тренер «Рубина»
  • Пропустили первый гол, естественно, были нехорошие мысли, потом что слишком быстро пропустили и просто потеряли мяч в центре поля. Реакция была не очень хорошая. Но весь первый тайм после пропущенного мяча был очень‑очень хороший. Хорошие скорости, комбинации. Быстро вступали в борьбу, много мячей выигрывали. Скорость движения и передач была очень хорошая. Во втором тайме, к сожалению, сами создали себе сложности и проблемы, потому что перестали играть в такой футбол и очень много стали терять мяч. У нас отсутствует запас прочности, его пока нет. Тот же Даку, который ещё не готов в физическом плане, мы видим после травмы вернувшихся Чумича и Ваду, которые тоже не имеют такой готовности. Это очень сильно беспокоит, мы не можем сохранить уровень игры. Были не очень приятные моменты, и в таких случаях просто нельзя давать сопернику вернуться в игру, а мы это позволили. Реакция на эпизод должна сохраняться. Уровень игры по первому тайму должен сохраняться, но мы этого не сделали, и отсюда возникли проблемы.

    • Первая победа «Рубина»

    Автор издания «Советский спорт» Георгий Горностаев поделился своим мнением о заключительном матче 1-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином».

    «Нижегородцы решили не пренебрегать победными традициями и забили уже на третьей минуте. Хотя правильнее будет сказать затолкали после суматохи в штрафной "Рубина" — автором гола стал Зе Турбо. Но спустя две минуты команда Рахимова восстановила паритет на табло: Валентин Вада прострелил с фланга на дальнюю штангу, а Мерлинд Даку попал точно в пустые ворота — 1:1.

    В целом казанцы выглядели активнее, но большую часть времени соперники проводили в центральной зоне. На 33-й минуте "Рубин" будто бы скопировал свой первый гол, только теперь передачу с фланга сделал сам Даку. Стоит сказать, что и Зотову забить было сложнее — он боролся с защитником и не перед пустыми воротами. Однако это не помешало ему забить — 2:1.

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    • А под занавес тайма "Рубин" отобрал мяч на своей половине поля, убежал в контратаку и забил "в раздевалку". На этот раз гол пришёл с другого фланга: Дардан Шабанхаджай из пределов штрафной сделал пас вдоль ворот, а Даку во вратарской сыграл на опережение — 3:1.

    На второй тайм "Пари НН" вышли слегка в обновлённом составе: Царукян, Шнапцев и Тичич появились на поле. И в начале тайма они выглядели более заряженными. Долгое время нижегородцы подбирались к воротам казанцев, а к 70-й минуте и вовсе заперли соперника на своей половине поля. Футболисты "Рубина" не могли добраться даже до центрального круга — виной тому отличный высокий прессинг хозяев. И вскоре это давление себя оправдало: Шнапцев развернулся в штрафной и сделал пас на Царукяна, а тот пробил в дальний угол — замены себя оправдали, 2:3.

    «Рубин»
    t.me/fcrk1958

    Такой счёт был весьма опасным для "Рубина", ведь весь второй тайм нижегородцы доминировали на поле, однако после пропущенного мяча "Рубин" восстановил преимущество в два мяча. Совсем скоро Даку поймал защитника "Пари НН" на ошибке у своих ворот, обыграл вратаря, но слишком далеко отпустил от себя мяч.

    Тем не менее, свой гол во втором тайме казанцы всё-таки забили: послед длинного заброса из глубины вышедший на замену Руслан Безруков поборолся за мяч и с лицевой сделал передачу на линию штрафной, где мощным ударом в касание Дмитрий Кабутов пробил в ближний нижний угол — 4:2. "Рубин" впервые в истории обыграл Пари НН».

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    Три главных факта

    Мария Панова — автор издания «Спорт день за днем» написала 3 главных факта после матча «Пари НН» — «Рубин», где казанцы одержали победу на чужом поле со счетом 3:2.

    «1. "Пари НН" не выигрывает в 10 последних матчах в РПЛ, в то время как "Рубин" не проигрывает в пяти последних матчах турнира. Всего история личных встреч команд в чемпионате России показывает, что у нижегородцев больше побед над казанцами (пять против трех, начиная с 2019-го года).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    2. Весной нижегородцы одержали всего одну победу, обыграв казанский "Рубин" со счетом 1:0. "Парин НН" тогда еще возглавлял 54-летний российский специалист Сергей Юран, которого в мае сменил 46-летний сербский тренер Саша Илич. Нижегородцы оказались на грани стыков — команда осталась на 13-м месте в РПЛ, набрав 30 очков при 8 выигрышах. "Рубин" занял 8-ю строчку с 42 очками. Командой руководит 59-летний специалист Рашид Рахимов.

    Календарь и таблица РПЛ

    3. Дебютным голом в составе "Рубина" в новом сезоне РПЛ отметился косоварский и албанский нападающий Мирлинд Даку, отправив мяч в ворота "Пари НН" на 4-й минуте матче. Это был мгновенный ответ от казанцев на гол бисау-гвинейского форварда Зе Турбо (Жозе Корреи), который открыл счет на 3-й минуте. Форвард "Рубина" Даку участвовал в Евро-2024 в составе сборной Албании. За оскорбительные кричалки в адрес сборной Сербии футболиста в июне отстранили на два матча Евро».

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