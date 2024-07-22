«Пари НН» и «Рубин» сыграют между собой в рамках заключительного матча 1-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Пари НН»

«Пари НН» завершил прошлый сезон на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Нижегородская команда набрала 30 очков, одержав 8 побед, сыграв вничью 6 раз и потерпев 16 поражений. В стыковых матчах подопечные Саши Илича обыграли тульский «Арсенал» по сумме двух встреч (1:2 дома и 2:0 в гостях) и сохранили прописку в РПЛ.

Этим летом «Пари НН» провел активную трансферную кампанию. Команду покинули такие игроки, как Артур Нигматуллин, перешедший в «Рубин», Константин Кучаев и Дмитрий Стоцкий. В то же время клуб усилился несколькими новыми игроками, включая голкипера Никиту Медведева, полузащитника Станислава Магкеева и словенского хавбека Тичича.

Перед началом нового сезона «Пари НН» провел несколько товарищеских матчей. Команда сыграла с сербским клубом «Нови Пазар» и одержала победу со счетом 1:0. Также нижегородцы обыграли черногорский «Арсенал Тиват» (1:0) и крупно проиграли «Енисею» (0:4).

«Рубин»

В прошлом сезоне «Рубин» занял восьмое место в Российской Премьер-лиге. Команда набрала 42 очка, одержав 11 побед, сыграв вничью 9 раз и потерпев 10 поражений.

В летнюю трансферную кампанию команду покинули такие игроки, как Юрий Дюпин, Егор Шамов, Мацей Рыбус, Александр Мартынович, Леон Мусаев, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич и Михаил Костюков. Три новичка пополнили состав «Рубина» — голкиперы Артур Нигматуллин и Евгений Ставер, а также полузащитник Александар Юкич.

Этим летом «Рубин» принял участие в 4-х товарищеских матчах. Подопечные Рашида Рахимова одержали победы над КАМАЗом (2:1), «Енисеем» (3:1) и «Локомотивом» (4:1), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Пари НН» выиграл оба матча у своего соперника — 2:1 дома и 1:0 в гостях. Всего в 8-ми очных встречах на счету нижегородской команды 5 побед, «Рубин» оказался сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Рубин» с коэффициентом 1.75.