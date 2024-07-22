ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Пари НН» — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Рубин»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Рубин
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича Джошуа ЗиркзеПодписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ» Мирлинд Даку«Пари НН» — «Рубин». Онлайн
  • 12:18
    • «Штурм» подписал Худякова
    Все новости спорта
    Мирлинд Даку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку
    «Пари НН» и «Рубин» сыграют между собой в рамках заключительного матча 1-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    «Пари НН» завершил прошлый сезон на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Нижегородская команда набрала 30 очков, одержав 8 побед, сыграв вничью 6 раз и потерпев 16 поражений. В стыковых матчах подопечные Саши Илича обыграли тульский «Арсенал» по сумме двух встреч (1:2 дома и 2:0 в гостях) и сохранили прописку в РПЛ.

    Этим летом «Пари НН» провел активную трансферную кампанию. Команду покинули такие игроки, как Артур Нигматуллин, перешедший в «Рубин», Константин Кучаев и Дмитрий Стоцкий. В то же время клуб усилился несколькими новыми игроками, включая голкипера Никиту Медведева, полузащитника Станислава Магкеева и словенского хавбека Тичича.

    Перед началом нового сезона «Пари НН» провел несколько товарищеских матчей. Команда сыграла с сербским клубом «Нови Пазар» и одержала победу со счетом 1:0. Также нижегородцы обыграли черногорский «Арсенал Тиват» (1:0) и крупно проиграли «Енисею» (0:4).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Рубин»

    В прошлом сезоне «Рубин» занял восьмое место в Российской Премьер-лиге. Команда набрала 42 очка, одержав 11 побед, сыграв вничью 9 раз и потерпев 10 поражений.

    В летнюю трансферную кампанию команду покинули такие игроки, как Юрий Дюпин, Егор Шамов, Мацей Рыбус, Александр Мартынович, Леон Мусаев, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич и Михаил Костюков. Три новичка пополнили состав «Рубина» — голкиперы Артур Нигматуллин и Евгений Ставер, а также полузащитник Александар Юкич.

    Этим летом «Рубин» принял участие в 4-х товарищеских матчах. Подопечные Рашида Рахимова одержали победы над КАМАЗом (2:1), «Енисеем» (3:1) и «Локомотивом» (4:1), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Пари НН» выиграл оба матча у своего соперника — 2:1 дома и 1:0 в гостях. Всего в 8-ми очных встречах на счету нижегородской команды 5 побед, «Рубин» оказался сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Рубин» с коэффициентом 1.75.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Дифферданж — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Карацев — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Виртус — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры