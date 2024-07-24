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    «Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая

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    Уругвайский защитник Джованни Гонсалес может перейти в «Краснодар», сообщает Marca.

    Джованни Гонсалес
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    Джованни Гонсалес

    «Быки» активно им интересуются и уже сделали предложение испанской «Мальорке» в размере 3 млн евро, но оно было отклонено, так как клуб просит за 29-летнего игрока 5 млн евро.

    Гонсалес способен играть в центре обороны и на правом фланге. Известно, что «Краснодар» предлагает ему гораздо более выгодные условия, чем в «Мальорке» и сам игрок не против переехать в Россию.

    В прошлом сезоне в испанской Примере Гонсалес провел 34 матча, где забил 1 гол, сделал 1 ассист и получил 7 желтых карточек. В его активе есть 17 матчей в составе сборной Уругвая.

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