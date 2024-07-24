«Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая

Уругвайский защитникможет перейти в, сообщает Marca.

«Быки» активно им интересуются и уже сделали предложение испанской «Мальорке» в размере 3 млн евро, но оно было отклонено, так как клуб просит за 29-летнего игрока 5 млн евро.

Гонсалес способен играть в центре обороны и на правом фланге. Известно, что «Краснодар» предлагает ему гораздо более выгодные условия, чем в «Мальорке» и сам игрок не против переехать в Россию.

В прошлом сезоне в испанской Примере Гонсалес провел 34 матча, где забил 1 гол, сделал 1 ассист и получил 7 желтых карточек. В его активе есть 17 матчей в составе сборной Уругвая.