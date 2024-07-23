Александер-Арнольд: Месси может делать на футбольном поле практически всё

Защитник «Ливерпуля»восхитился форвардом «Интер Майами». Он отметил, что аргентинец лучший во многих аспектах игры.

«Играя против него, я испытываю совсем другие чувства, чем при игре против других соперников. Нужно всегда быть в режиме повышенной готовности, когда мяч рядом с ним, и я думаю, что очень редко игрок может заставить соперника испытывать такие чувства, так что по этой причине я должен назвать его лучшим.

На мой взгляд, он, вероятно, лучший во многих аспектах игры, он может делать на футбольном поле практически всё, что захочет, и по этой причине он лучший», — приводит слова Трента ESPN.

Ранее Месси в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки-2024.