Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи французской Лиги 1 и Лиги 2

Онлайн-кинотеатрбудет транслировать матчи Лиги 1 и Лиги 2 до конца сезона 2026/2027 с возможностью продления. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сервиса.

«Мы видим, насколько сильно у зрителей откликается европейский футбол, поэтому Okko стремится предложить аудитории еще больше возможностей смотреть ключевые турниры. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а теперь и Лига 1 и Лига 2 формируют беспрецедентно сильное предложение, доступное в базовой подписке сервиса.

Весь авангард европейского футбола можно смотреть в Okko», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Первый матч французских команд можно будет посмотреть на Okko 16-го августа, с 1-го тура чемпионата Франции.

Напомним, что в Лиге 1 выступают российские футболисты — Матвей Сафонов в ПСЖ, Далер Кузяев в «Гавре» и Александр Головин в «Монако».