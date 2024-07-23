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    Килиан МбаппеНовая эпоха: в каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону
  • 17:54
    • Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи французской Лиги 1 и Лиги 2
    Все новости спорта

    Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи французской Лиги 1 и Лиги 2

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    Онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать матчи Лиги 1 и Лиги 2 до конца сезона 2026/2027 с возможностью продления. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сервиса.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Мы видим, насколько сильно у зрителей откликается европейский футбол, поэтому Okko стремится предложить аудитории еще больше возможностей смотреть ключевые турниры. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а теперь и Лига 1 и Лига 2 формируют беспрецедентно сильное предложение, доступное в базовой подписке сервиса.

    Весь авангард европейского футбола можно смотреть в Okko», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

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    • Первый матч французских команд можно будет посмотреть на Okko 16-го августа, с 1-го тура чемпионата Франции.

    Напомним, что в Лиге 1 выступают российские футболисты — Матвей Сафонов в ПСЖ, Далер Кузяев в «Гавре» и Александр Головин в «Монако».

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