Гвардиола признался, что его шокировал один из новичков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался о новичке команды атакующем полузащитнике

В прошлом сезоне Савио играл на правах аренды за «Жирону», вместе с которой занял третье место в испанской Ла Лиге.

«Действия Савио при игре один в один по-настоящему впечатляют.

При этом он может играть на любом фланге — и на левом, и на правом. И даже в центре, если понадобится. Но мы хотим задействовать его на фланге.

Надо сказать спасибо "Жироне", они проделали отличную работу», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» выкупил Савио у французского «Труа» за 25 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 20-летнего вингера в 50 миллионов евро.