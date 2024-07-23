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    Гвардиола признался, что его шокировал один из новичков «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новичке команды атакующем полузащитнике Савио.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В прошлом сезоне Савио играл на правах аренды за «Жирону», вместе с которой занял третье место в испанской Ла Лиге.

    «Действия Савио при игре один в один по-настоящему впечатляют.

    При этом он может играть на любом фланге — и на левом, и на правом. И даже в центре, если понадобится. Но мы хотим задействовать его на фланге.

    Надо сказать спасибо "Жироне", они проделали отличную работу», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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