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    В Мексике отреагировали на слухи о возможном проведении матча с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Мексики Товарищеские матчи РФС
    В Федерации футбола Мексики прокомментировали информацию о том, что национальная команда может провести товарищеский матч со сборной России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Сообщалось, что встреча сборных России и Мексики может состояться в октябре.

    «У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре.

    Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», — сказали Sport24 в Федерации футбола Мексики.

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    Ранее в РФС опровергли информацию о возможном проведении матча с Замбией.

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