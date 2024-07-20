В Мексике отреагировали на слухи о возможном проведении матча с Россией

В Федерации футболапрокомментировали информацию о том, что национальная команда может провести товарищеский матч со сборной

Сообщалось, что встреча сборных России и Мексики может состояться в октябре.

«У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре.

Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», — сказали Sport24 в Федерации футбола Мексики.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).

Ранее в РФС опровергли информацию о возможном проведении матча с Замбией.