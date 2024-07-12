Сборная России осенью может провести гостевой товарищеский матч

Генеральный секретарь РФСвысказался о поиске соперников для сборной России.

«Варианты (товарищеских игр) на осень есть. В осеннее окно порядка 28 стран в мире свободны, но половина из них играет между собой.

Вариант у нас есть, примем часть решений в ближайшее время. С большой долей вероятности это будет выездной матч.

Мы бы хотели провести игры в России, но это не так легко. И количество свободных команд небольшое», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Ранее в РФС опровергли информацию о возможном проведении матча с Замбией.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).