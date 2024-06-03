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    Сборная России больше не сыграет с командами из Европы в 2024 году

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    Президент РФС Александр Дюков рассказал о поиске соперников для сборной России.

    Александр Дюкова
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    Александр Дюкова

    Ранее в этом году сборная России провела один товарищеский матч, в котором разгромила команду Сербии (4:0).

    На 7 июня у команды Валерия Карпина запланирована встреча со сборной Беларуси. Игра состоится в Минске.

    «Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится — и нас будут критиковать.

    Регионы все знают: это Латинская Америка, Африка и Азия.

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    • Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год», — приводит слова Дюкова Sport24.

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