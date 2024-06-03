Карпин рассказал о переговорах с РФС по новому контракту

Главный тренер сборной Россиипризнался, что пока не согласовал с РФС новый контракт.

Действующее соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа 2024 года.

«Сейчас идет переговорный процесс по поводу продления контракта со сборной. Какие-то новые требования я не выдвигал, но есть нюансы, касающиеся персонала.

Сейчас вероятность, что продлю контракт со сборной — 50 на 50», — приводит слова 55-летнего специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что Карпин готов заключить новый двухлетний контракт с РФС.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с августа 2021 года.