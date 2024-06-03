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    Карпин рассказал о переговорах с РФС по новому контракту

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что пока не согласовал с РФС новый контракт.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Действующее соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа 2024 года.

    «Сейчас идет переговорный процесс по поводу продления контракта со сборной. Какие-то новые требования я не выдвигал, но есть нюансы, касающиеся персонала.

    Сейчас вероятность, что продлю контракт со сборной — 50 на 50», — приводит слова 55-летнего специалиста Sport24.

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    • Ранее сообщалось, что Карпин готов заключить новый двухлетний контракт с РФС.

    Напомним, Карпин возглавляет сборную России с августа 2021 года.

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