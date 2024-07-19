Форвард махачкалинского «Динамо»: Для нас уход Бердыева был очень неожиданным

Нападающий махачкалинскогоподелился мнением об уходес поста главного тренера команды по ходу прошедшего сезона.

«Для нас уход Бердыева с поста главного тренера был очень неожиданным, мы только привыкли к Бердыеву. Расстроились, конечно. Он внёс большой вклад в игру "Динамо". Пришёл Биджиев, с которым я тоже был знаком: он в свое время был помощником тренера в "Анжи".

Хасанби Эдуардович не стал ничего резко менять: только что-то добавил к фундаменту, который уже был. Поэтому получилась хорошая смесь и удалось решить поставленную задачу.

Возможно, если бы пришел кто-то другой, то что-то поменялось бы в худшую сторону и не получилось бы. Бывает, когда тренер приходит по ходу сезона, то начинает менять состав и начинать строительство команды заново. А Биджиев — это человек с Кавказа, он работал в Махачкале, поэтому его многие знают, и получилось четко», — сказал Сердеров Чемпионату.

Напомним, что в феврале 2024-го года Бердыев принял решение покинуть махачкалинское «Динамо». По итогам прошедшего сезона команда заняла 2-е место в таблице Первой лиги и вышла в российскую Премьер-лигу.