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    Семак: «Зенит» никого не удерживает и открыт к предложениям

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии команды перед матчем с «Крыльями Советов» в первом туре РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 20 июля в Самаре, начало — в 17:30 мск.

    «Тренировочным процессом и отношением ребят к нему довольны. Насколько именно — покажет только результат.

    В первую очередь важна функциональная готовность игроков. Но вы правы, еще не все втянулись в сезон и игроки в разной степени готовности. Поэтому возможны небольшие ямы. Кому‑то нужно набирать через игры, у кого‑то есть небольшие повреждения. Но это обычная ситуация. Начало сезона всегда в этом отношении немного нервное.

    Календарь у "Зенита" непростой — у нас три выездных матча, если учитывать Суперкубок. Первые домашние — с командами, которые будут вести борьбу за медали. Ни одной легкой игры на старте нет.

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    • От чего будет зависеть разгрузка состава команды? Это зависит от предложений, которые поступают и будут поступать. В том числе по поводу игроков, которые сейчас не проходят в состав. Скажу еще раз — мы никого не удерживаем, к предложениям открыты. Если они устроят и клуб, и игрока — готовы отпускать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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