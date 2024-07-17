Месси из-за травмы точно пропустит два матча

Наставник «Интер Майами»сообщил о состоянии здоровья

По словам специалиста, форвард из-за травмы связок голеностопа пропустит минимум два матча команды.

Ранее нападающий получил травму в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0). Месси заменили на 66-й минуте встречи.

«Он подвернул лодыжку, поэтому нужно обследование. У меня уже была возможность увидеть снимки. Планируем провести тесты, чтобы определить серьезность ситуации. Мы всегда получаем информацию от нашего кинезиолога Уолтера Инсаурральде, который также является кинезиологом сборной Аргентины. Он очень осторожно ставит диагнозы до получения результатов обследования», — цитирует Мартино ESPN.

На данный момент «Интер Майами» идет вторым в таблице МЛС.