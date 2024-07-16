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    Семин: «Зенит» движется в правильном направлении, а остальным нужны изменения во всём

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    Известный тренер Юрий Семин высказался об интриге в предстоящем чемпионате России.

    Юри Семин
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    Юри Семин

    «Хотелось бы видеть борьбу за чемпионство до конца сезона. Каждый футболист должен повысить индивидуальные качества — пример тому был чемпионат Европы, где индивидуальные качества игроков были на высочайшем уровне.

    Что касается "Зенита", то они движутся в правильном направлении. Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всём.

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    • Не только в тренерском цеху, а во всём. Те люди, которые причасты к футболу, должны выполнять свою работу более квалифицировано», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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