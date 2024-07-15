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    Роман Березовский: Удивился, что «Динамо» не оставило Шунина

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    Экс-голкипер московского «Динамо» Роман Березовский прокомментировал расставание Антона Шунина с бело-голубыми.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Удивился, что не продлили Шунина. Антон уже стал легендой "Динамо". Практически всю профессиональную карьеру он провёл в "Динамо". Был очень удивлён, что не продлили контракт. Даже немного обидно за него.

    Я вижу у него довольно высокий уровень мотивации, потому что видел его в соцсетях — он продолжает тренироваться и держать себя в форме. Значит, у него есть мотивация. Жаль, что она не пригодилась для родного клуба.

    Шунин по иерархии "Динамо" близок к Яшину? За счёт проведённых лет в "Динамо" и преданности на протяжении всей карьеры — да. Но вы сами знаете, что Яшин — непревзойдённая легенда», — сказал Березовский «Чемпионату».

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