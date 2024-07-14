Мостовой: Сборная России показала бы класс на Евро, мы бы хорошо себя проявили

Хавбек «Зенита» и сборной Россиивысказался о проходящем в Германии чемпионате Европы.

«Я особо не болел ни за кого, поддерживал Англию, потому что английский футбол нравится, на Евро все матчи плей-офф смотрел.

Я ожидаю красивого футбола в финале. Но вообще Евро не особо интересным был, не особо много голов было, только Испания интересный футбол показывала, Англия ужасно играла.

Сейчас можно долго обсуждать и говорить. Но мне кажется, что сборная России показала бы класс на Евро, мы бы хорошо себя проявили.

Я думаю, что последние матчи провели хорошо, по именам неплохая сборная, такая эпоха, много интересных футболистов», — приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, финал Евро-2024 Испания — Англия состоится сегодня, 14 июля, 22:00 (мск).