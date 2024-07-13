Аршавин: В Суперкубке России буду болеть за ничью 2:2 и победу «Зенита» по пенальти

Бывший футболист «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящей встречи санкт-петербургской команды св Суперкубке России.

«Понятно, что "Краснодар" подходит к этой игре не в оптимальном составе.

С другой стороны: это первая игра сезона, тот же "Зенит" и "Краснодар" только вкатываются.

Не думаю, что обе команды находятся в оптимальных кондициях. Даже на товарищеском Кубке перед сезоном "Зенит" пропустил в двух из трех матчей по два мяча. В обороне не всё гладко пока.

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Обе команды любят и умеют атаковать. Поэтому голы будут с обеих сторон. Понятно, что я буду за "Зенит", но болел бы за ничью 2:2 и победу "Зенита" по пенальти. Мне так хочется», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.