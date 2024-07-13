Питерцы станут обладателями Суперкубка России?

Зенит
Краснодар
«Зенит»
Турнирная таблица: «Зенит» по итогам минувшего сезона оформил требл. Команда смогла выиграть все внутренние турниры.
Чемпионат России питерский клуб выигрывал уже шесть раз кряду. Все титулы сине-бело-голубые завоевали под руководством Сергея Семака.
Зенит — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Зенит» в июле провел три товарищеских матча. Команда смогла одержать две победы.
«Зенит» обыграл «Сочи» и «Тальерес Кордову». За две встречи клуб забил шесть голов. Поражение было одно — от «Црвены Звезды».
Состояние команды: «Зенит» в прошедшем сезоне едва не остался без золота. Но в последнем туре питерцы добились важнейшей победы над «Ростовом» и защитили чемпионский титул.
Кроме того, «Зенит» завоевал и Кубок России. В финале была обыграна «Балтика».
Подопечные Сергея Семака готовятся к противостоянию с «Краснодаром» в хорошем настроении. В контрольных матчах «Зенит» смотрелся очень неплохо, проиграв лишь один матч.
«Краснодар»
Турнирная таблица: «Краснодар» в минувшем сезоне РПЛ добился лучшего результата в истории. Клуб завоевал серебряные медали.
«Краснодар» даже мог стать чемпионом, если бы в 30-м туре в параллельном матче «Ростов» не проиграл «Зениту». Тем не менее, серебряные медали — это также большой успех для «быков».
Последние матчи: Этим летом «Краснодар» уже провел два товарищеских матча.
«Быки» одержали две победы. Клуб взял верх над «Кубанью» и «Ростовом». Команду Карпина «Краснодар» обыграл со счетом 3:2.
Состояние команды: У «Краснодара» есть возможность уже в начале сезона завоевать трофей. «Зенит» еще не набрал оптимальных кондиций, поэтому «быки» могут этим воспользоваться.
Ранее в «Зенит» перешли Волков, Латышонок и Глушенков. Эти футболисты могут доставить проблемы обороне «быков». У «Краснодара» стоит выделить возвращение Федора Смолова.
Букмекеры считают фаворитом команду Сергея Семака. В прошедшем сезоне «Краснодар» провел с «Зенитом» два матча и ни разу не победил.
Статистика для ставок
- «Зенит» в контрольных матчах потерпел одно поражение
- «Краснодар» в минувшем сезоне ни разу не победил питерский клуб
- «Зенит» по итогам прошлого сезона оформил требл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа «Краснодара» — в 4.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 2.10 соответственно.
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Прогноз: «Зенит» хорошо проявил себя в контрольных матчах. Стоит согласиться с котировками букмекеров. Команда Семака одержит победу.
Ставка: победа «Зенита» за 1.80.
Прогноз: В атаку «Краснодара» вернулся Федор Смолов. В «Зенит» перешел Максим Глушенков. Скорее всего, в матче за Суперкубок смогут забить обе команды.
Ставка: обе команды забьют за 1.75.