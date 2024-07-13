ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Морено («Сочи») — самый именитый тренер Первой лигиЛучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры Ламин ЯмальТалант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле? Гарри Кейн (сборная Англии)Дневник Евро. Обида голландцев, суперкомпьютер определил чемпиона, судьи и комментаторы на финал
  • 09:53
    • «Челси» и еще один клуб АПЛ хотят подписать нападающего сборной Германии
  • 09:45
    • «Аталанта» и «Атланта» согласовали трансфер Миранчука
  • 09:18
    • Лунин ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»
  • 09:01
    • Сборная России осенью может провести гостевой товарищеский матч
    Все новости спорта

    Питерцы станут обладателями Суперкубка России?

    Зенит — Краснодар: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 13.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперкубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Краснодар
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо
    В матче за Суперкубок России 13 июля сыграют «Зенит» и «Краснодар». Начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Суперкубок 13 Июля 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Зенит»

    Турнирная таблица: «Зенит» по итогам минувшего сезона оформил требл. Команда смогла выиграть все внутренние турниры.

    Чемпионат России питерский клуб выигрывал уже шесть раз кряду. Все титулы сине-бело-голубые завоевали под руководством Сергея Семака.

    Зенит — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Зенит» в июле провел три товарищеских матча. Команда смогла одержать две победы.

    «Зенит» обыграл «Сочи» и «Тальерес Кордову». За две встречи клуб забил шесть голов. Поражение было одно — от «Црвены Звезды».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Зенит» в прошедшем сезоне едва не остался без золота. Но в последнем туре питерцы добились важнейшей победы над «Ростовом» и защитили чемпионский титул.

    Кроме того, «Зенит» завоевал и Кубок России. В финале была обыграна «Балтика».

    Подопечные Сергея Семака готовятся к противостоянию с «Краснодаром» в хорошем настроении. В контрольных матчах «Зенит» смотрелся очень неплохо, проиграв лишь один матч.

    «Краснодар»

    Турнирная таблица: «Краснодар» в минувшем сезоне РПЛ добился лучшего результата в истории. Клуб завоевал серебряные медали.

    «Краснодар» даже мог стать чемпионом, если бы в 30-м туре в параллельном матче «Ростов» не проиграл «Зениту». Тем не менее, серебряные медали — это также большой успех для «быков».

  • Мбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас?
  • Стоит ли наставнику сборной Франции отказаться от игрока «Реала» в старте на полуфинал Евро-2024 с Испанией?
  • 09/07/2024

    • Последние матчи: Этим летом «Краснодар» уже провел два товарищеских матча.

    «Быки» одержали две победы. Клуб взял верх над «Кубанью» и «Ростовом». Команду Карпина «Краснодар» обыграл со счетом 3:2.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: У «Краснодара» есть возможность уже в начале сезона завоевать трофей. «Зенит» еще не набрал оптимальных кондиций, поэтому «быки» могут этим воспользоваться.

    Ранее в «Зенит» перешли Волков, Латышонок и Глушенков. Эти футболисты могут доставить проблемы обороне «быков». У «Краснодара» стоит выделить возвращение Федора Смолова.

    Букмекеры считают фаворитом команду Сергея Семака. В прошедшем сезоне «Краснодар» провел с «Зенитом» два матча и ни разу не победил.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» в контрольных матчах потерпел одно поражение

    • «Краснодар» в минувшем сезоне ни разу не победил питерский клуб

    • «Зенит» по итогам прошлого сезона оформил требл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа «Краснодара» — в 4.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Зенит» хорошо проявил себя в контрольных матчах. Стоит согласиться с котировками букмекеров. Команда Семака одержит победу.

    Ставка: победа «Зенита» за 1.80.

    Прогноз: В атаку «Краснодара» вернулся Федор Смолов. В «Зенит» перешел Максим Глушенков. Скорее всего, в матче за Суперкубок смогут забить обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Бусе — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Железничар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алай — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Россия (женщины) — КНДР (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико-ГО
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры