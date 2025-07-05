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    Кызылжар — Ордабасы: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кызылжар» — «Ордабасы»
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    «Кызылжар»
    5 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Ордабасы». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 05 Июля 2025 года

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 16:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 15 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в четыре очка от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в четыре пункта от нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Астаной» (3:3).

    Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив также не выиграл, когда теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с... «Ордабасы» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» ни разу не выиграл при пяти ничьих и двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

    Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: «Ордабасы» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и также скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает седьмую позицию с отрывом в семь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в 10 очков от зоны континентальных турниров (топ-3).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Кайрата» (0:1).

    Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив также не выиграл, когда теперь уже в домашних стенах сыграл вничью как раз с нынешним соперником (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

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    Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника.

    Эвертон и Сергей Малый — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Ордабасы» хотя бы одна команда не забьет

    • в семи из 12-ти последних матчей «Ордабасы» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.00, победа «Кызылжара» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

    Прогноз: в семи из 12-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя хозяева проиграли лишь в двух из девяти последних матчей, они все же уступают сопернику в текущем сезоне.

    Ставка: «Ордабасы» победит за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в последнем матче «Кызылжара».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кызылжар — Ордабасы?

    Матч Кызылжар — Ордабасы состоится 05 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ордабасы» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кызылжар — Ордабасы?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ордабасы» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кызылжар — Ордабасы?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кызылжар — Ордабасы?

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.00, победа «Кызылжара» — в 3.30.

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    Кызылжар — Ордабасы: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 05.07.202516:00. Оторвется ли «Кызылжар» от зоны вылета?
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