Кызылжар — Ордабасы: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 5 июля 2025 года

Кызыл-Жар
Ордабасы
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 15 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в четыре очка от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в четыре пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Астаной» (3:3).
Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив также не выиграл, когда теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с... «Ордабасы» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» ни разу не выиграл при пяти ничьих и двух поражениях.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.
Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и также скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.
Команда занимает седьмую позицию с отрывом в семь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в 10 очков от зоны континентальных турниров (топ-3).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Кайрата» (0:1).
Перед этим в первой игре полуфинала Кубка Казахстана коллектив также не выиграл, когда теперь уже в домашних стенах сыграл вничью как раз с нынешним соперником (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.
Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника.
Эвертон и Сергей Малый — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью
- в трех последних матчах «Ордабасы» хотя бы одна команда не забьет
- в семи из 12-ти последних матчей «Ордабасы» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.00, победа «Кызылжара» — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: в семи из 12-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.
И хотя хозяева проиграли лишь в двух из девяти последних матчей, они все же уступают сопернику в текущем сезоне.
Ставка: «Ордабасы» победит за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в последнем матче «Кызылжара».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35