Родри о большом количестве матчей в сезоне: Я не знаю, чем это закончится

Полузащитники сборнойвысказался о непростом календаре матчей в сезоне.

«Карвахаль заявил, что календарь "нежизнеспособен"? Я не знаю, сколько ещё сезонов смогут продержаться такие игроки, как я. В прошлом году я сыграл около 70 игр. Предыдущий — аналогично. Понятно, что я даю всё остальное, мы доходим до финальных стадий и все выкладываемся для достижения цели. Но это, очевидно, сказывается на усталости и восстановлении.

Мы должны заботиться об игроках. Я согласен с Дани Карвахалем, который не только играет во многих играх, но и много бегает в каждой игре. И поверьте мне, это видно. Мне 28 лет, и я не знаю, как я буду выглядеть в 34.

Нам нужно быть осторожными, потому что такие парни, как Ламин (Ямаль), которые начинают в 16 или 17 лет, представьте, сколько у него футбольных лет впереди. Я не знаю, чем это закончится», — приводит слова Родри AS.

Полузащитник принимает участие на Евро-2024 в составе сборной Испании. «Красная фурия» добралась до финала турнира, где встретится с Англией 14-го июля в 22:00 мск. Родри провел 5 матчей на Евро-2024 и забил 1 гол.