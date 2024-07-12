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    Мусаев: Хотим бороться за чемпионство, за кубок

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Цели на сезон? Их должно ставить руководство. Мы еще не встречались. Ждем трансферы — должно быть два в ближайшее время. После этого будет собрание и будет обьявлено, какие цели у команды. Конечно, для себя мы понимаем, что если закончили прошлый сезон вторыми, в одном очке от первого места, то хотим бороться за чемпионство, за кубок.

    Других внутренних целей у нас нет. Будем стараться сделать шаг вперед. Конечно, понимаем, что высокая конкуренция и это будет очень сложно, но смысл заниматься футболом, если не хочешь стать чемпионом», — цитирует Мусаева Sport24.

    Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на втором месте.

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