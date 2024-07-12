Мората дал согласие на переход в «Милан»

Альваро Мората Фото: globallookpress.com
Мората продолжит карьеру в составе «Милана», сообщает DAZN.
По данным источника, испанский футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб.
Отмечается, что Мората принял решение после переговоров с руководством «Милана».
Ранее сообщалось, что в контракте 31-летнего футболиста с «Атлетико» предусмотрена опция выкупа, которая составляет 12-13 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 16 миллионов евро . В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча и забил 15 мячей.
Напомним, Мората уже играл в итальянской Серии А за «Ювентус».