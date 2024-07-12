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    Мората дал согласие на переход в «Милан»

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    Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората вернется в чемпионат Италии.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Мората продолжит карьеру в составе «Милана», сообщает DAZN.

    По данным источника, испанский футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб.

    Отмечается, что Мората принял решение после переговоров с руководством «Милана».

    Ранее сообщалось, что в контракте 31-летнего футболиста с «Атлетико» предусмотрена опция выкупа, которая составляет 12-13 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 16 миллионов евро . В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча и забил 15 мячей.

    Напомним, Мората уже играл в итальянской Серии А за «Ювентус».

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