Мората дал согласие на переход в «Милан»

Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико»вернется в чемпионат Италии.

Мората продолжит карьеру в составе «Милана», сообщает DAZN.

По данным источника, испанский футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб.

Отмечается, что Мората принял решение после переговоров с руководством «Милана».

Ранее сообщалось, что в контракте 31-летнего футболиста с «Атлетико» предусмотрена опция выкупа, которая составляет 12-13 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 16 миллионов евро . В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча и забил 15 мячей.

Напомним, Мората уже играл в итальянской Серии А за «Ювентус».