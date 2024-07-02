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    • Мората хочет вернуться в чемпионат Италии
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    Мората хочет вернуться в чемпионат Италии

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    Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората покинет команду этим летом.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    По информации журналиста Фабрицио Романо, у испанского футболиста есть два предложения из Саудовской Аравии. Одно из них — от «Аль-Кадисии», которая ранее объявила о переходе экс-капитана мадридского «Реала» Начо Фернандеса.

    При этом источник утверждает, что Мората хочет вернуться в Италию. Ранее он уже играл в Серии А за «Ювентус».

    В контракте Мораты с «Атлетико» предусмотрена опция выкупа, которая составляет 12-13 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 16 миллионов евро . В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча и забил 15 мячей.

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