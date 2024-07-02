Мората хочет вернуться в чемпионат Италии

Нападающий мадридского «Атлетико»покинет команду этим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, у испанского футболиста есть два предложения из Саудовской Аравии. Одно из них — от «Аль-Кадисии», которая ранее объявила о переходе экс-капитана мадридского «Реала» Начо Фернандеса.

При этом источник утверждает, что Мората хочет вернуться в Италию. Ранее он уже играл в Серии А за «Ювентус».

В контракте Мораты с «Атлетико» предусмотрена опция выкупа, которая составляет 12-13 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 16 миллионов евро . В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча и забил 15 мячей.