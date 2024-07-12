«МЮ» может подписать лидера «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» и сборной Турцииможет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, в переходе Кадыоглу заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Источник утверждает, что в ближайшее время английский клуб проведет переговоры с агентом футболиста.

Отмечается, что «МЮ» придется заплатить за Ферди 35-40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Кадыоглу в 21 миллион евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Турции 37 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Кадыоглу входил в состав сборной Турции на Евро-2024. Он принял участие во всех пяти матчах команды на турнире в Германии.