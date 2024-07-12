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    «МЮ» может подписать лидера «Фенербахче»

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    Защитник «Фенербахче» и сборной Турции Ферди Кадыоглу может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Ферди Кадыоглу
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    Ферди Кадыоглу

    По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, в переходе Кадыоглу заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Источник утверждает, что в ближайшее время английский клуб проведет переговоры с агентом футболиста.

    Отмечается, что «МЮ» придется заплатить за Ферди 35-40 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кадыоглу в 21 миллион евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Турции 37 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Кадыоглу входил в состав сборной Турции на Евро-2024. Он принял участие во всех пяти матчах команды на турнире в Германии.

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