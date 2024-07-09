Пикфорд: В матче со Швейцарией нам снова пришлось штурмовать окопы

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о предстоящем матче с Нидерландами в полуфинале Евро-2024.

«В матче со Швейцарией нам снова пришлось штурмовать окопы. Но в этом суть турнирного футбола: ни одна игра не бывает легкой. Победить было большим облегчением.

Стиль голландцев? У них свои особенности, они играют так, как играют, и это не влияет на то, как играем мы. Важно, чтобы мы подняли уровень своей игры и были лучшими в этот день.

У меня нет подходящих слов, чтобы описать командный дух нашей сборной. Наш менталитет: никогда не говори, что все кончено. Мы не останавливаемся и продолжаем преодолевать себя, что само по себе искусство», — цитирует Пикфорда пресс-служба УЕФА.

Матч Нидерланды — Англия состоится 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.