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    Пикфорд: В матче со Швейцарией нам снова пришлось штурмовать окопы

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    Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о предстоящем матче с Нидерландами в полуфинале Евро-2024.

    Джордан Пикфорд
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    Джордан Пикфорд

    «В матче со Швейцарией нам снова пришлось штурмовать окопы. Но в этом суть турнирного футбола: ни одна игра не бывает легкой. Победить было большим облегчением.

    Стиль голландцев? У них свои особенности, они играют так, как играют, и это не влияет на то, как играем мы. Важно, чтобы мы подняли уровень своей игры и были лучшими в этот день.

    У меня нет подходящих слов, чтобы описать командный дух нашей сборной. Наш менталитет: никогда не говори, что все кончено. Мы не останавливаемся и продолжаем преодолевать себя, что само по себе искусство», — цитирует Пикфорда пресс-служба УЕФА.

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