Дневник Евро. Достижение Пикфорда, Германия требует переигровку, Педри не держит зла на Крооса

В воскресенье, 7 июля, на Евро-2024 первый день перерыва перед играми полуфинала, которые начнутся 9 июля матчем Испания — Франция

Кепка Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарри Саутгейт вместе со своим ассистентом Стивом Холландом провели юбилейный, сотый матч во главе национальной команды. В память об этом событии оба наставника получили памятные кепки с символической цифрой впереди.

Саутгейт с памятной кепкой Футбольная ассоциация Англии

Сборная Англии продолжает выступления на Евро-2024. В четвертьфинале турнира она в серии 11-метровых ударов победила Швейцарию — 1:1 (пенальти 5:3). Теперь она сыграет в полуфинале со сборной Нидерландов. Встреча пройдет 10 июля.

Доку — лучший дриблер Евро

Официальный сайт УЕФА обновил статистику лучших дриблеров Евро-2024. На первом месте продолжает находиться вингер сборной Бельгии Жерему Доку, который совершил 34 успешные попытки обыгрыша соперников.

Дриблинг Доку globallookpress.com

Также в пятерке лучших присутствуют игроки сборной Франции Усман Дембеле (27) и Килиан Мбаппе (26).

Десятка лучших дриблёров Евро-2024 на текущий момент: Жереми Доку (Бельгия) — 34.

Джамал Мусиала (Германия) — 32.

Усман Дембеле (Франция) — 27.

Ламин Ямаль (Испания) — 26.

Килиан Мбаппе (Франция) — 26.

Хвича Кварацхелия (Грузия) — 26.

Нуну Мендеш (Португалия) — 25.

Рафаэл Леау (Португалия) — 25.

Нико Уильямс (Испания) — 23.

Дан Ндой (Швейцария) — 23.

Педри не злится на Крооса

Полузащитник сборной Испании Педри отреагировал на извинения немца Тони Крооса, который на восьмой минуте матча четвертьфинала Испания — Германия жестко сфолил на хавбеке «Барселона», из-за чего тот получил травму боковой связки колена и выбыл до конца турнира.

Календарь и таблица Евро-2024

«Спасибо за твои слова, Тони. Это футбол, и такие вещи случаются. Твоя карьера и твои трофеи останутся в истории навсегда», — написал Педри в своей социальной сети.

Вместо Педри появился на поле другой полузащитник Дани Ольмо, который стал героем встречи. Он не только открыл счет в матче, но и выполнил голевую передачу в победном голе на Микеля Мерино в дополнительное время.

WhoScored составил символическую сборную четвертьфинала

По итогам завершившихся матчей четвертьфинала Евро авторитетный интернет-портал WhoScored представил свою версию символической сборной турнира.

Вратарь: Унай Симон (Испания).

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия), Стефан де Врей (Нидерланды), Пепе (Португалия), Букайо Сака (Англия).

Полузащитники: Микель Мерино (Испания), Флориан Вирц (Германия), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие: Дани Ольмо (Испания), Мемфис Депай (Нидерланды), Усман Дембеле (Франция).

По итогам 1/4 финала Евро-2024 покидают сборные Германии, Португалии, Швейцарии и Турции. Полуфинальные пары выглядят так: Испания — Франция (9 июня) и Англия — Нидерланды (10 июня).

Суперкомпьютер обновил список фаворитов Евро

По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата Европы суперкомпьютер Opta снова обновил шансы команд на победу в турнире. По мнению машины главными фаворитами турнира стали Испания и Франция, шансы которых оцениваются в 30%. Дальше идет Англия (23%) и Нидерланды (17%).

Немецкие фанаты требуют переигровку матча с Испанией

Многие немецкие болельщики возмущены судейством арбитра Энтони Тейлора в матче Испания — Германия и требуют переигровку. Они уже собрали более 300 тысяч онлайн-петиций с просьбой обнулить результат 1/4 финала и сыграть его заново.

Причиной недовольства фанатов стал не назначенный пенальти на 106-й минуте игры, когда атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. На тот момент счет в игре был 1:1. А незадолго до конца встречи испанцы забили решающий мяч, который вывел их полуфинал Евро-2024.

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Пикфорд превзошел прежних вратарей Англии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд отразил 4 из 14 пенальти в серии 11-метровых ударов на крупных турнирах. Этот показатель вдвое превышает отбитые удары с пенальти у других вратарей английской сборной всех вместе взятых в период с 1990 по 2012 год, сообщает Opta.

Предыдущие голкиперы «трех львов» смогли отразить лишь 2 пенальти из 36 нанесенных по их воротам. Напомним, в 1/4 финала Джордан Пикфорд не позволил забить защитнику швейцарцев Мануэлю Аканджи. В серии пенальти сборная Англии победила со счетом 5:3 и вышла в полуфинал, где сыграет с Нидерландами.

Тедеско останется тренировать Бельгию

Доменико Тедеско, несмотря на поражение в четвертьфинале Евро-2024, останется во главе сборной Бельгии. Об этом сообщил спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен.

Доменико Тедеско globallookpress.com

38-летний специалист работает с бельгийцами с февраля 2023 года и досрочно вывел свою команду в финальную часть Евро-2024. Ранее Тедеско работал с «Эрцгебирге», «Шальке», московским «Спартаком» и «РБ Лейпциг».

Сборная Бельгии уступила Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы (0:1). Тедеско возглавил национальную команду в феврале 2023 года.