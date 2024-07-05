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    Тарханов: Кубок Америки класснее Евро

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Прогнозы на Евро-2024 Кубок Америки 2024 Евро-2024
    Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью Livesport.ru сравнил чемпионат Европы и Кубок Америки.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Смотрю ли Кубок Америки? В записи что-то удается, фрагментарно. В четыре утра каждый раз не проснешься.

    Евро или Кубок Америки? Все мои латиноамериканские друзья говорят, что их. И это похоже на правду. Больше качественных матчей с сюжетом.

    Самарони вот недавно звонил, как раз обсуждали оба чемпионата. А так я же не только в Бразилию, но и в Парагвай, другие страны еще в сатурновские времена ездил. Связи остались», — заявил Тарханов.

    Полностью интервью Александра Тарханова можете прочитать по этой ссылке.

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