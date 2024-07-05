Тарханов: Кубок Америки класснее Евро

Известный российский тренерв эксклюзивном интервью Livesport.ru сравнил чемпионат Европы и Кубок Америки.

«Смотрю ли Кубок Америки? В записи что-то удается, фрагментарно. В четыре утра каждый раз не проснешься.

Евро или Кубок Америки? Все мои латиноамериканские друзья говорят, что их. И это похоже на правду. Больше качественных матчей с сюжетом.

Самарони вот недавно звонил, как раз обсуждали оба чемпионата. А так я же не только в Бразилию, но и в Парагвай, другие страны еще в сатурновские времена ездил. Связи остались», — заявил Тарханов.

Полностью интервью Александра Тарханова можете прочитать по этой ссылке.