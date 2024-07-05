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    «Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах четвертьфиналов Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан

    Эксклюзивное интервью с великолепным в прошлом полузащитником ЦСКА, тренировавшим едва ли не половину клубов российской элиты

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    Александр Тарханов
    Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский пообщался с экс-тренером «Спартака», ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев Советов», «Сатурна», «Терека», «Кубани», «Химок», «Урала» Александром Тархановым. Главные разочарования, досрочный финал Германия — Испания, маска Мбаппе, скамейка для Криштану Роналду, турецкая поддержка — обсудили все предстоящие четвертьфиналы Евро-2024.

    «Этот чемпионат слабее предыдущего»

    — В целом, Евро оправдывает ваши ожидания?

    — Не совсем. Много скучных матчей. И не вижу чего-то принципиально нового, чего мы всегда ждем от больших турниров. Минимум индивидуальных действий, за которые и любим футбол. Все примерно под одну копирку, кроме Испании. Надеюсь, все лучшее еще впереди.

    — Но этот Евро качественнее предыдущего, который проводился в трех странах, в том числе и в России?

    — Нет. Тогда к этому моменту было уже куда больше ярких матчей. Вспомнить хотя бы Бельгию или Данию с Россией. Хотя качество там с одной стороны имело место, но тем не менее. Да только Испания — Хорватия (5:3) в четвертьфинале с дополнительным временем чего стоил!

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    • — Главная неожиданность на данный момент?

    — Понятно, Грузия. А дальше, все по ранжиру. В 1/8 никаких особых сюрпризов для меня не было.

    — А если говорить о разочарованиях?

    — Главное разочарование — 24 команды. Размыт уровень. Максимум должно быть 16. Вот эти 8, которые лишние, играют сугубо от обороны. Не интересно смотреть.

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    «Нагельсман ничего менять не станет»

    — От недавнего прошлого к ближайшему будущему. Сегодня нас ждут Германия с Испанией. Досрочный финал, не так ли?

    — Конечно. И в этом тоже повинна система турнира. Одна из двух лучших команд вылетит за два раунда до финиша, это не есть хорошо.

    — За немцев, понятно, свое поле. Сколько процентов к возможному успеху оно добавляет?

    — Нисколько. Это еще в национальных первенствах оно дает какое-то преимущество, а в Лиге чемпионов, и тем более здесь — ноль.

    — Юлиан Нагельсман будет хоть что-то менять в тактическом рисунке после Дании?

    — Начнут от печки, будут смотреть на Испанию. Во встречный футбол играть не станут, точно. Поставит на контратаки. Атакующая группа у немцев тоже хорошая. Есть, кому выбегать в отрыв.

    Сборная Германии
    globallookpress.com

    — Расстановка останется прежней, или под Испанию может перейти на 3-5-2?

    — Нет, конечно. Как говорится, от перестановки слагаемых значенье суммы не меняется. В данном случае, она вообще не играет никакой роли, все зависит от четкого исполнения своих функций. Поэтому никаких структурных изменений быть не может. Другое дело, что Германии надо перекрывать в первую очередь фланги, где у Испании два молодых быстрых парня с хорошим дриблингом.

    — Тони Кроос сколько еще выдержит без замен в его 34?

    — Почему нет? Сейчас и в 38 выдерживают. Это раньше такого уровня восстановления не было, а нынче все под рукой.

    «Испания будет владеть мячом, но не так много»

    — Испанцы с Грузией явно растратили меньше сил. Или это обманчивое ощущение?

    — Опять-таки не имеет значения, поскольку есть все, чтобы за пять дней привести игроков в надлежащий вид. Тем более, немцы в 1/8 играли на день раньше.

    — Капитан Альваро Моратта провел не лучший матч с Грузией. Возможно ли появление другого форварда, или его место в «основе» незыблемо?

    — Однозначно будет играть. Да там ему и нет равноценной замены в качестве центрфорварда. Плюс лидер раздевалки и на поле вместе с Карвахалем, это очевидно.

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    • — Педри, или отлично вошедший с Грузией Дани Ольмо, тем более юношей у Испании и так перебор?

    — Педри после тяжелой травмы все-таки, но, думаю, опять выйдет с первых минут. Ольмо очень мне нравится, но на замену ему проще, под второе дыхание.

    — Испания заберет мяч ?

    — Однозначно.

    — Приблизительно какой расклад по владению может быть?

    — Очень уж значительного перевеса, как обычно, у испанцев не будет. Немцы тоже хорошо держат мяч. Тоже будут пытаться порой это делать.

    — Но такой высокий прессинг, как с Грузией, против Германии вряд ли пройдет?

    — Тотального точно не будет. Уровень исполнителей Германии не позволит так рисковать. Вспомните, даже с Грузией были неоправданные потери, которые привели и к голу в начале, и еще к паре моментов. Хотя испанцы сейчас хорошо играют в обороне, и возврат быстрый. В этом компоненте значительно прибавили за последнее время. Но такого высокого прессинга сегодня себе не позволят.

    — Непредсказуемое место испанцев Унай Симон, или Луис де Ла Фуэнте прикует его к воротам, чтобы не чудил?

    — Да его не исправишь — все время куда-то летит. Иногда оправдано, иногда — нет. Если немцы забьют и «окопаются», это правильно. В противном случае, пусть привязывают.

    Сборная Испании
    globallookpress.com

    — Меня смущает некая мягкотелость испанского тренера, или такой человек для этой Испании в самый раз. Вы каким его представляете в раздевалке?

    — Точно таким же, спокойным, уравновешенным. И от этого, поверьте, не зависит игра команды. Я тоже голос не повышал, этим ничего не изменишь. Тем более, когда такой состав, высочайший уровень игроков.

    — Многие предполагают серию пенальти. Тут на чьей стороне гипотетический перевес?

    — Да это неблагодарное дело гадать. Сегодня вот Месси не забил за Аргентину, а она все равно вышла. Тут все от психологии зависит, а не от качества удара. Единственное, что скажу, вратарь должен играть по удару. Не гадать. А тут уже нервы должны быть в порядке.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    — Букмекеры дают практически равные котировки. Согласны?

    — Да. 50 на 50.

    «Мбаппе не из тех, кому какая-то маска мешает»

    — Во втором сегодняшнем матче Францию расценивают фаворитом перед лицом Португалии, но не слишком очевидным. По мне так «трехцветные» должны побеждать в основное время…

    — Вовсе нет. Опять-таки равная игра, в моем понимании.

    — Как оценить столь уверенную пусть не по счету, но по игре победу над бельгийцами?

    — Как слабость нынешний Бельгии, пусть неожиданная для многих. Но Португалия сегодня значительно сильнее.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    — Дидье Дешам по ходу предыдущего матча с Бельгией провел только одну замену, что большая редкость для этого первенства. То есть, никаких сомнений в 11 у него нет?

    — Да, сейчас почти все по пять делают, чего я тоже не понимаю. Раз игра идет, зачем что-то и кого-то менять. Тем более, если физически все готовы. А тянуть время в концовке, так судья все равно эти минуты компенсирует.

    — Почему не верит в Эдуардо Камавинга, который провел отличный сезон за «Реал» на разных позициях?

    — Столько звезд у французов, и все в основных составах топ-клубов, что можно понять. Будет Камавинга играть, скажут, а почему Тчуамени нет, или еще кого-то.

    — Насколько Килиану Мбаппе мешает эта маска?

    — Плохому танцору… А при таком уровне мастерства — это сущая ерунда.

    «Без Роналду Португалия сильнее»

    — Португалия не лучшим образом выглядела против Словении, до этого смешанным составом по сути не боролась с Грузией. Это накладывает некий отпечаток?

    — Когда состав меняешь, это всегда риск. Я предполагал, что после такой ротации с Грузией против Словении они будут выглядеть не лучшим образом. Но сейчас, полагаю, все вернется на круги своя.

    — Криштиану еще способен сыграть, как Бог, или пора на скамейку?

    — Смотрел три их товарищеских матча перед Евро без Роналду — они лучше выглядели. Играли более свободно, расковано — совсем другой футбол. Тут же все играют на него. А если у Криша не пошло, все, тупик может быть. Авторитет давит, никуда не деться. Ищут его, и в командных действиях, порой, не ладится.

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    • — Жоау Феликс окончательно растерял доверие Роберто Мартинеса?

    — Наверное. Парень нестабильный. Он и в «Атлетико» так же выглядит, хотя большой талант. Потенциально сильнейший форвард Португалии, но на такого трудно полагаться.

    — Вратарь Диогу Кошта –козырь лишь на случай пенальти, или вообще набрал уверенность за счет той феерической серии?

    — Ну, он опять-таки играет по удару. Стоит до конца. И, конечно, сейчас на кураже.

    «Англию могут вытащить Джуд и Кейн»

    — Завтра не столь яркая афиша, и тем не менее. По игре Швейцария смотрится куда предпочтительнее Англии. Но британцы по-прежнему считаются главными фаворитами турнира. В чем фокус?

    — Звезды. Думаю, сыграют сильнее, чем прежде. Хотя Швейцария мне нравится. Очень ровно идут весь турнир, никаких провалов. Напротив, все лучше, и лучше. Якин их хорошо подготовил.

    — У Англии пока только имена и деньги, которые эти имена стоят ?

    — Примерно так. Но первое место в группе заняли, вытащили игру со Словакией, пусть и чудом. Характер никто не отменял. Плюс везение и уровень мастерства — они тоже всегда идут в паре.

    — Джуд Беллингем, или Гари Кейн, кто может внести решающую лепту?

    — Оба хороши. Это — два футбольных гения. Просто один из глубины, а другой на самом острие свое дело делают. Понятно, Джуд забил сумасшедший мяч через себя, но гол Гари не менее ценен. Отскок — и он тут как тут. Сразу сориентировался, куда надо открыться.

    Кейн и Беллингем
    globallookpress.com

    — Швейцарцы будут иметь игровое преимущество, как с Италией?

    — Вряд ли. Италия значительно слабее была даже этой Англии.

    — Так почему такими безропотными в той встрече итальянцы предстали?

    — Да они и в группе ничего не показали. Вышли фуксом. Трудно объяснить. Состав приличный, а командной игры вообще нет. Ни в одном матче не имели преимущества, даже с Албанией.

    «Голландия явно сильнее Турции»

    — И, наконец, Голландия — Турция. На 80 процентов стадион будет турецким. Чем ответит Рональд Куман?

    — Тем, что у него команда сильнее. Туркам с австрийцами в большой степени повезло, что повели 2:0. Иначе бы не прошли, при всей поддержке трибун.

    Календарь и таблица Евро-2024

    — Голландцы очень уж легко разобрались с румынами, а матч Турция — Австрия стал безусловным украшением чемпионата. На чьей стороне психологическое преимущество?

    — Да я бы не о психологии говорил, а о реальном соотношении сил. Румыны не слабее турок. Делайте выводы.

    «Кубок Америки класснее Евро»

    — Кубок Америки краем глаза смотрите?

    — В записи что-то удается, фрагментарно. В четыре утра каждый раз не проснешься.

    — Но по ощущениям какой турнир выигрывает в сравнении?

    — Все мои латиноамериканские друзья говорят, что их. И это похоже на правду. Больше качественных матчей с сюжетом.

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    • — Вы же хорошо знаете этот регион, часто туда ездили в свое время смотреть игроков. С кем сейчас общаетесь?

    — Да со многими. Самарони вот недавно звонил, как раз обсуждали оба чемпионата. А так я же не только в Бразилию, но и в Парагвай, другие страны еще в сатурновские времена ездил. Связи остались.

    «Тренер всегда в том возрасте, на сколько себя чувствует»

    — Посмотрел, что на Евро всего пять тренеров, кому за 60. Рангник — 66, де Ла Фуэнте — 63, Спаллетти — 65, Пробеж — 61, Кек — 62. А в клубах по сей день работают и те, кому глубоко за 70. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот?

    — Вовсе нет. Все зависит от собственных ощущений. Кому-то проще уже заниматься контролем, анализом игроков. Кому-то, напротив, и в нашем возрасте лучше выходить на поле каждый день. Мне, к примеру, так. Смотрел финал Кубка Либертадорес — одному тренеру 70, другому 74. Лушембурго до сих пор работает, Ходжсон, Раньери, Луческу никак не закончит…

    Ральф Рангник
    globallookpress.com

    — Вы тоже?

    — Сейчас вожусь с детьми в сочинском лагере. Ощущаю вторую молодость, играю, во всех упражнениях участвую. Ребята счастливы, родители довольны. Что еще надо!

    — В «Урал» к Григорию Иванову снова не поедете?

    — Время покажет. Начнется чемпионат, то ли еще будет.

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