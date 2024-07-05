Месси о победе Аргентины: Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины Фото: globallookpress.com
«Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч. Всё произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки.
Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитнику», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.
После этого матча сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки, где встретится с победителем пары Венесуэла — Канада. Все прогнозы на этот турнир можно посмотреть по этой ссылке.