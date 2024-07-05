Месси о победе Аргентины: Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч

Нападающий сборнойвысказался о победе национальной команды в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 с(1:1, 4:2 по пен.).

«Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч. Всё произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки.

Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитнику», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

После этого матча сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки, где встретится с победителем пары Венесуэла — Канада. Все прогнозы на этот турнир можно посмотреть по этой ссылке.