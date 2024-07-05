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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля
  • 08:39
    • Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки-2024
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    Месси о победе Аргентины: Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Аргентины Сборная Эквадора
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе национальной команды в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 с Эквадором (1:1, 4:2 по пен.).

    Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины
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    Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины

    «Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч. Всё произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки.

    Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитнику», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

  • Аргентина — Эквадор 1:1 (4:2 по пенальти). Онлайн
  • Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Эквадор в серии пенальти
  • Сегодня

    • После этого матча сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки, где встретится с победителем пары Венесуэла — Канада. Все прогнозы на этот турнир можно посмотреть по этой ссылке.

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