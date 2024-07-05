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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля
  • 08:39
    • Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки-2024
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    Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки-2024

    Аргентина — Эквадор: счет матча 1:1 (4:2 по пен.), обзор голов

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Аргентины Сборная Эквадора
    Аргентина обыграла Эквадор (1:1, 4:2 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024.

    Лисандро Мартинес — игрок сборной Аргентины
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    Лисандро Мартинес — игрок сборной Аргентины

    В основное время матча сборные обменялись голами. Сначала защитник аргентинцев Лисандро Мартинес открыл счет на 35-й минуте, а на 90+1-й минуте нападающий Эквадора Kевин Родригес перевел игру в дополнительное время.

    Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Аргентины. Победный гол на счету защитника Николаса Отаменди. Лионель Месси не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Кубок Америки-2024. 1/4 финала
    Аргентина — Эквадор 1:1
    Голы: 1:0 Лисандро Мартинес (35'), 1:1 Kевин Родригес (90 + 1'), 1:0 Хулиан Альварес (пенальти) (90 + 1'), 2:1 Алексис Мак Аллистер (пенальти) (90 + 1'), 2:1 Джон Йебоа (пенальти) (90 + 1'), 3:2 Гонсало Монтьель (пенальти) (90 + 1'), 3:2 Хорди Кайседо (пенальти) (90 + 1'), 4:2 Николас Отаменди (пенальти) (90 + 1') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Гонсало Монтьель, 90'), Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес (Николас Отаменди, 78'), Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес (Джовани Ло Чельсо, 78'), Николас Гонсалес, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 65') Эквадор: Алешандер Домингес, Алан Франко (Хорди Кайседо, 87'), Пьеро Инкапье, Мойсес Кайседо, Карлос Груэсо (Джон Йебоа, 79'), Кендри Паэс (Алан Минда, 76'), Эннер Валенсия (Анхель Мена, 80'), Джереми Сармиенто (Kевин Родригес, 76'), Willian Pacho, Феликс Торрес, Анхело Пресиадо Предупреждения: Эннер Валенсия (30'), Мойсес Кайседо (75'), Николас Гонсалес (77'), Николас Тальяфико (81')

    Сборная Эквадора завершила свое участие на турнире, а аргентинская команда вышла в полуфинал Кубка Америки-2024, где сыграет против победителя пары Венесуэла — Канада.

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