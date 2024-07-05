ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Аргентина — Эквадор. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Аргентины Сборная Эквадора
    Вся лентаСамое главное
    Испания и Германия — топ-четвертьфинал Евро-2024Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола Криштиану РоналдуРоналду собрался на ЧМ-2026. А кто еще из ветеранов может сыграть на следующем крупном турнире? Лионель МессиАргентина — Эквадор. Онлайн
    Все новости спорта
    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    Сборные Аргентины и Эквадора сыграют между собой в рамках четвертьфинала Кубка Америки-2024. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, начало — в 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Аргентина

    Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки благодаря первому месту в группе, в которой также находились Канада, Чили и Перу. Действующие чемпионы мира выиграли все три матча на предварительной стадии.

    В первом туре сборная под руководством Лионеля Скалони одержала сухую победу над Канадой благодаря голам Альвареса и Лаутаро Мартинеса во втором тайме (2:0). Форвард «Интера» затем решил исход второго матча с Чили, забив единственный мяч на 88-й минуте (1:0).

    Аргентинцы уже не преследовали никаких турнирных задач перед заключительным туром с Перу. Тем не менее, это не помешало «бело-голубым» одержать уверенную победу со счетом 2:0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Эквадор

    Сборная Эквадора стала второй в группе с Венесуэлой, Мексикой и Ямайкой. «Триколор» один раз выиграл, сыграл вничью и уступил.

    В первом туре сборная под руководством Феликса Санчеса Баса уступила Венесуэле (1:2), ведя по ходу встречи с разницей в один мяч. Стоит отметить, что с 22-й минуты эквадорцы играли в меньшинстве после удаления Валенсии.

    Во втором матче Эквадор смог добыть первую победу на турнире, обыграв Ямайку со счетом 3:1. В заключительном туре подопечные Баса набрали одно с Мексикой (0:0), которое обеспечило им второе место в группе и выход в плей-офф.

    Личные встречи

    Сборная Аргентины выиграла 7 из 10 последних матчей, Эквадор оказался сильнее в одном случае и 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Эквадор с коэффициентом 1.90.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Радукану — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры