Аргентина — Эквадор. Онлайн

Сборные Аргентины и Эквадора сыграют между собой в рамках четвертьфинала Кубка Америки-2024. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, начало — в 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Аргентина

Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки благодаря первому месту в группе, в которой также находились Канада, Чили и Перу. Действующие чемпионы мира выиграли все три матча на предварительной стадии.

В первом туре сборная под руководством Лионеля Скалони одержала сухую победу над Канадой благодаря голам Альвареса и Лаутаро Мартинеса во втором тайме (2:0). Форвард «Интера» затем решил исход второго матча с Чили, забив единственный мяч на 88-й минуте (1:0).

Аргентинцы уже не преследовали никаких турнирных задач перед заключительным туром с Перу. Тем не менее, это не помешало «бело-голубым» одержать уверенную победу со счетом 2:0.

Эквадор

Сборная Эквадора стала второй в группе с Венесуэлой, Мексикой и Ямайкой. «Триколор» один раз выиграл, сыграл вничью и уступил.

В первом туре сборная под руководством Феликса Санчеса Баса уступила Венесуэле (1:2), ведя по ходу встречи с разницей в один мяч. Стоит отметить, что с 22-й минуты эквадорцы играли в меньшинстве после удаления Валенсии.

Во втором матче Эквадор смог добыть первую победу на турнире, обыграв Ямайку со счетом 3:1. В заключительном туре подопечные Баса набрали одно с Мексикой (0:0), которое обеспечило им второе место в группе и выход в плей-офф.

Личные встречи

Сборная Аргентины выиграла 7 из 10 последних матчей, Эквадор оказался сильнее в одном случае и 2 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Эквадор с коэффициентом 1.90.