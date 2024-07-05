Лукаку хочет перейти в «Наполи»

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
В сезоне-2023/2024 бельгийский футболист выступал на правах аренды за «Рому».
По информации Corriere dello Sport, теперь Лукаку надеется перейти в «Наполи».
Источник отмечает, что 30-летний нападающий снова хочет играть под руководством Антонио Конте, который ранее возглавил неаполитанскую команду.
Лукаку и Конте знакомы по совместной работе в миланском «Интере».
Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Италии 32 матча, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что этим летом «Челси» намерен продать Лукаку и не собирается рассматривать варианты с арендой игрока.