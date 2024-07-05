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    Лукаку хочет перейти в «Наполи»

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    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку планирует остаться в чемпионате Италии.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    В сезоне-2023/2024 бельгийский футболист выступал на правах аренды за «Рому».

    По информации Corriere dello Sport, теперь Лукаку надеется перейти в «Наполи».

    Источник отмечает, что 30-летний нападающий снова хочет играть под руководством Антонио Конте, который ранее возглавил неаполитанскую команду.

    Лукаку и Конте знакомы по совместной работе в миланском «Интере».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Италии 32 матча, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что этим летом «Челси» намерен продать Лукаку и не собирается рассматривать варианты с арендой игрока.

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