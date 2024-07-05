«Спартак» и «Актобе» сыграли вничью в спарринге

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе казахстанцев забил Максим Самородов, а за москвичей отметился Никита Чернов.
Товарищеский матч
«Актобе» (Казахстан) — «Спартак» (Россия) — 1:1 (1:0)
Голы: Самородов, 10 (1:0). Чернов, 47 (1:1)«Спартак»: Максименко (Селихов, 70), Чернов (Рябчук, 70), Литвинов (Тавареш, 70), Зобнин (Дуарте, 70), Мартинс (Зиньковский, 70), Игнатов (Умяров, 70), Хлусевич (Пруцев, 70), Денисов (Джебов, 70), Зорин (Гузиев, 70), Бонгонда (Мелешин, 70), Соболев (Плотников, 70)
Напомним, что сейчас «Спартак» продолжает подготовку к новому сезону чемпионата России. В минувшем сезоне московская команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.