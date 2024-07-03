Орлов оценил игру Кордобы на Кубке Америки-2024

Известный журналиствысказался об игре нападающегои сборнойна Кубке Америки-2024.

«Кстати, параллельно я слежу за Кубком Америки. Турнир-то равнозначный чемпионату Европы. Должен сказать, потрясающе играет Джон Кордоба. Болельщиков "Краснодара" это должно воодушевить. В первом матче с Парагваем его выпустили на замену — Колумбия выиграла 2:1.

Кордоба понравился главному тренеру и на второй тур вышел с первых минут. И забил один из трёх голов Коста-Рике. А в третьем матче Джон сделал голевой пас, и колумбийцы сыграли вничью с бразильцами. Кассьерра и Барриос сейчас не приглашаются в сборную, а игрок "Краснодара" вызывается и забивает. Это же здорово! Кордоба в прекрасной форме.

Жду ли я его в "Зените"? Конечно, это было бы усиление для "Зенита", но "Краснодар" вряд ли его отдаст», — сказал Орлов Чемпионату.

На Кубке Америки-2024 Кордоба провел 3 матча за сборную Колумбии, забил гол и сделал голевую передачу. За «Краснодар» форвард провел в прошлом сезоне РПЛ 27 встреч, отметился 15-ю голами и 3 ассистами.