Бразилия — Колумбия. Онлайн

Сборные Бразилии и Колумбии сыграют между собой в рамках третьего тура группы D. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Бразилия

Сборная Бразилии занимает второе место в группе D, набрав 4 очка в 2-х матчах. Подопечные Жуниора Доривала теоретически могут еще и не выйти из группы, но только в случае собственного крупного поражения и разгромной победы Коста-Рики над Парагваем в параллельном матче.

В матче первого тура «селесао» не смогли сломить оборону Коста-Рики, завершив матч нулевой ничьей. Бразильцы нанесли 19 ударов по воротам, 7 из которых пришлись в створ. У соперника лишь два удара по воротам и один в створ.

Веселым получился матч второго тура против сборной Парагвая. Пакета не забил пенальти в первом тайме, но еще до перерыва бразильцы сомгли отличиться трижды. После перерыва сборные обменялись забитыми мячами, зафиксировав итоговую победу Бразилии — 4:1.

Колумбия

Сборная Колумбии гарантировала себе выход в плей-офф, осталось только определиться с итоговым местом в группе. «Кофейщики» имеют в своем активе 6 очков и останутся на первой строчке в случае победы или ничьей. Поражение от Бразилии откинет Колумбию на второе место.

В первом туре Кубка Америки сборная под руководством Нестора Лоренсо сломила сопротивление Парагвая, обыграв соперника со счетом 2:1. Голами в составе победителей отличились Муньос и Лерма.

Спустя четыре дня колумбийцы встретились со сборной Коста-Рики и добились куда более убедительной победы — 3:0. Диас, Санчес и Кордоба забили по одному мячу.

Личные встречи

Последний раз сборные Бразилии и Колумбии встречались между собой в ноябре прошлого года в рамках квалификации ЧМ-2026. В том матче колумбийцы обыграли соперника со счетом 2:1.

Всего в 10-ти последних матчах на счету Бразилии 5 побед, Колумбия оказалась сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бразилия — Колумбия с коэффициентом 2.00.