Семин: Уход Миранчука — потеря для «Локомотива»

Известный тренерпрокомментировал решение полузащитникане продлевать контракт с

Сообщалось, что Миранчук просил контракт на два миллиона евро за сезон, тогда как «Локомотив» предлагал ему соглашение на 1,6 миллиона евро.

«Для меня это потеря. Человек верой и правдой служил "Локомотиву", приносил титулы. Он был ведущим игроком.

Есть ситуации, когда нужны новые вызовы, эмоции, тренеры. Футболисту это идет на пользу.

Антон еще молодой, у него вся футбольная жизнь впереди. Ему нужно найти новые ресурсы для того, чтобы быть конкурентноспособным в другой команде или чемпионате. Поэтому для него ничего страшного нет. "Локомотив", скорее всего, все взвесил», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук интересен ЦСКА и клубам из Катара и ОАЭ.