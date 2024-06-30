Юльманн об отмененном голе сборной Дании: Когда решение правильное, оно должно быть видно с луны

Главный тренер сборнойподелился мнением об отмененном голе своей команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с(0:2).

«Мне всегда нравилась система ВАР. Технологии могут принести пользу спорту, но, на мой взгляд, когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Оно должно быть ясным и очевидным.

Когда все происходит именно так, (как в игре с Германией), это вызывает сомнения. Процедура также должна быть быстрее. Должен быть способ улучшить ВАР. Нам столько раз объясняли правила игры рукой на семинарах, а мы спрашивали: "Что такое естественное движение?"

Когда нам отвечают, что это неестественное положение руки, просто скажите мне, что это за правило», — сказал Юльманн ESPN.

Напомним, что сначала арбитр отменил гол игрока сборной Дании Андерсена, был зафиксирован офсайд, а потом судья назначил пенальти в ворота национальной команды, который реализовал нападающий сборной Германии Кай Хаверц на 53-й минуте.