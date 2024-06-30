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    Тренер Грузии: Футбол полон сюрпризов, нам нечего терять

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    Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.

    Вилли Саньоль
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    Вилли Саньоль

    «Как и в матче с Португалией, мы выйдем на игру без какого-либо давления. Мы хотим играть в команде и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять.

    Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся», — приводит слова Саньоля интернет-издание «Sputnik Грузия».

  • Короче, Евро. 29-30 июня
  • Швейцария прошла Италию, Германия была сильнее Дании, Словакия попытается остановить Англию, а Грузия — Испанию
  • Сегодня

    • Матч между сборными Испании и Грузии в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится сегодня, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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