Тренер Грузии: Футбол полон сюрпризов, нам нечего терять

Главный тренер сборнойподелился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с

«Как и в матче с Португалией, мы выйдем на игру без какого-либо давления. Мы хотим играть в команде и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять.

Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся», — приводит слова Саньоля интернет-издание «Sputnik Грузия».

Матч между сборными Испании и Грузии в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится сегодня, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.