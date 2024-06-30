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    Сможет ли грузинская сборная противостоять Испании?

    Испания — Грузия. Прогноз (к. 2.85) на победителя в матче чемпионата Европы 30 июня 2024 года

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    Георгий Мамардашвили — голкипер сборной Грузии
    30 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Грузия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Грузия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 30 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Грузия

    Грузия

  • Тбилиси
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    Испания

    Путь к 1/8 финала: Сборная очень мощно провела групповой этап Евро-2024, заняв 1-е место в группе В и набрав 9 очков из 9-и возможных.

    К слову, за 3 матча на групповом этапе Испания забила 5 голов и не пропустила ни одного мяча — это лучший результат по всем показателям среди остальных сборных в группе В.

    Испания — Грузия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре группового этапа Испания обыграла Албанию со счетом 1:0, забив единственный гол на 13-й минуте. До этого «красная фурия» одолела Италию с таким же счетом (1:0).

    В 1-м туре Испания не оставила и следа от Хорватии, выиграв со счетом 3:0. Стоит отметить, что в том матче голевой передачей отличился 16-летний вингер «красной фурии» Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории Евро.

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    Ориентировочный состав: Симон; Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Педри, Родри, Фабиан Руис; Ямаль, Мората, Уильямс.

    Состояние команды: Испания — одна из главных фаворитов Евро-2024. Команда выглядит очень интересно и мощно. Пока что нет никаких предпосылок к тому, что «красная фурия» вылетит в 1/8 финала, вообще никаких.

    Грузия

    Путь к 1/8 финала: Выход сборной Грузии в 1/8 финала Евро-2024 кажется сказкой. Мало кто верил, что эта команда сможет прыгнуть выше головы.

    По итогам группового этапа сборная Грузии заняла 3-е место в своей группе с 4 очками в активе и вышла в плей-офф турнира.

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    • Последние матчи: В 3-м туре группового этапа Грузии было необходимо обыгрывать Португалию для того, чтобы претендовать на выход из группы, и она это сделала. Грузинская сборная одолела португальцев со счетом 2:0.

    Матчем ранее команда сыграла вничью с Чехией (1:1), что тоже было успехом. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счетом 1:3.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграет: Анзор Меквабишвили (перебор желтых карточек).

    Ориентировочный состав: Мамардашвили; Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе; Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе; Кварацхелия, Микаутадзе.

    Состояние команды: Грузия уже прыгнула выше головы, игроки сборной получили 10 млн. евро в качестве премиальных, но есть шанс сделать почти невозможное — впервые в истории выйти в четвертьфинал Евро.

    К слову, последний раз Грузия обыгрывала сборную Испании в 2016-м году. В том матче грузинская сборная одержала победу со счетом 1:0. Это был всего лишь товарищеский матч.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х очных встречах Испания стабильно обыгрывала Грузию, забив за этот период 14 голов

    • Грузия забивала минимум 1 гол в каждом матче группового этапа Евро-2024

    • Испания выиграла все 3 матча на Евро-2024, не пропустив за этот период ни одного мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1.20, а на Грузию — 17.00, ничью букмекеры оценивают в 6.70.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.25, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.67.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что в 1-м тайме команды сыграют вничью.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.85.

    Прогноз: Прогнозируем, что во 2-м тайме Грузия способна упереться и не проиграть.

    Ставка: Двойной исход — Х2 во 2-м тайме за 2.50.

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    Испания — Грузия: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли грузинская сборная противостоять Испании?
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