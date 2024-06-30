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  • 14:35
    • Спаллетти сохранит свой пост в сборной Италии, несмотря на ранний вылета на Евро-2024
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    Президент Итальянской федерации футбола: Мы полностью доверяем Спаллетти

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    Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина подтвердил информацию о том, что главный тренер Лучано Спаллетти продолжит работу в национальной команде.

    Лучано Спаллетти — главный тренер сборной Италии
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    Лучано Спаллетти — главный тренер сборной Италии

    «Полностью доверяем Спаллетти, будем двигаться вперёд вместе с ним. Мы не имели права рассчитывать на победу на чемпионате Европы, имея в составе ребят, ни разу не игравших ранее в сборной.

    Мы выиграли чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, но никто из этих ребят доныне не играл в основной команде страны», — приводит слова Гравины журналист Николо Скира.

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    • Ранее сам Спаллетти сообщил о том, что сохранит пост главного тренера сборной Италии после вылета на стадии 1/8 финала Евро-2024. Национальная команда проиграла Швейцарии (0:2) и покинула турнир.

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