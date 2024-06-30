Президент Итальянской федерации футбола: Мы полностью доверяем Спаллетти

Президент Итальянской федерации футболаподтвердил информацию о том, что главный тренерпродолжит работу в национальной команде.

«Полностью доверяем Спаллетти, будем двигаться вперёд вместе с ним. Мы не имели права рассчитывать на победу на чемпионате Европы, имея в составе ребят, ни разу не игравших ранее в сборной.

Мы выиграли чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, но никто из этих ребят доныне не играл в основной команде страны», — приводит слова Гравины журналист Николо Скира.

Ранее сам Спаллетти сообщил о том, что сохранит пост главного тренера сборной Италии после вылета на стадии 1/8 финала Евро-2024. Национальная команда проиграла Швейцарии (0:2) и покинула турнир.