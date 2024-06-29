Сборные Парагвая и Бразилии сыграют между собой в рамках второго тура Кубка Америки. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Парагвай

Сборная Парагвая дважды становилась победителем Кубка Америки — в 1953 и 1979 годах. На прошлом турнире «красно-белые» добрались до четвертьфинала, уступив там Перу в серии пенальти.

В первом туре нынешнего розыгрыша Кубка Америки парагвайцы в упорной борьбе уступили Колумбии — 1:2. Единственный гол в составе проигравших забил Энсисо, отличившись в середине второго тайма.

Сборная Парагвая занимает седьмое место в турнирной таблице южноамериканского отбора на ЧМ-2026. В 6-ти матчах «красно-белые» одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Бразилия

Сборная Бразилии на двух последних Кубках Америки доходила до финала. В 2019 «селесао» взяли трофей, обыграв в решающем матче Перу, а спустя три года проиграли Аргентине, оставшись с серебром.

На старте Кубка Америки-2024 бразильцам противостояла сборная Коста-Рики. Несмотря на преимущество во владении мячом и 19 ударов по воротам соперника, счет так и не был открыт — 0:0.

Сборная Бразилии занимает шестое место в турнирной таблице южноамериканского отбора на ЧМ-2026. «Жёлто-зеленые» одержали лишь две победы в 6-ти матчах, проиграв три последних встречи — Уругваю (0:2), Колумбии (1:2) и Аргентине (0:1).

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету сборной Бразилии 5 побед, Парагвай оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Парагвай — Бразилия с коэффициентом 1.85.