29 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Парагвай и Бразилия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай в стартовом туре группового раунда Кубка Америки проиграл Колумбии (1:2).

Команда в отборе на ЧМ-2026 занимает седьмую позицию после шести туров и находится в зоне плей-офф, опережая непроходную 8-ю строчку по дополнительным показателям.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, на чужом поле одержала победу над Панамой (1:0).

Поражение на старте нынешнего турнира стало третьим в пяти последних официальных и контрольных поединках.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах Парагвай выиграл лишь дважды при трех ничьих и пяти поражениях.

Очевидно, что у коллектива явно не лучшая форма, которая не сулит особых шансов на плей-офф Кубка Южной Америки.

Хулио Энсисо — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграла вничью с Коста-Рикой (0:0).

Команда в отборе на ЧМ-2026 после шести туров имеет семь очков и находится аккурат в проходной топ-6, на два балла опережая седьмую строчку (зона плей-офф).

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разошлась миром с местной сборной (1:1).

Ничья на старте нынешнего турнира стала для третьей для коллектива в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (официальных и контрольных), Бразилия ни разу не проиграла при двух победах и трех ничьих.

Такие результаты говорят о не лучшей, как для гранда мирового футбола сборной, так что у соперника есть какие-никакие шансы отобрать очки.

Пока что команда не забивала на Кубке Америки.

Статистика для ставок

в 10 из 11 последних матчей Парагвая хотя бы одна команда не забивала

в 10 из 11 последних матчей Парагвая забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Бразилии забивали обе команды.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.40, победа Парагвая — в 12.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей номинальных хозяев забивал только один из соперников. Только в трех из 10 последних игр им удалось забить.

При этом в четырех из пяти последних матчей Бразилия неизменно забивала.

Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в 10 из 11 последних матчей Парагвая.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.12.