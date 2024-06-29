ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Германия — Дания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Дании
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияОт радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024 Выиграет ли Германия домашний турнир?Пан или пропал. Почему Франция, Англия, Испания и все остальные выиграют (или нет) Евро-2024 Тони КроосДневник Евро. Итальянцы — лучшие тренеры Евро, суперкомпьютер предсказал триумф Англии, Кроос стал лучшим распасовщиком
    Все новости спорта
    Флориан Вирц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    Сборная Германии сыграет с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Германия

    Сборная Германии заняла первое место в группе A, в которой также находились Швейцария, Венгрия и Шотландия. Немцы заработали 7 очков в 3-х матчах благодаря двум победам и одной ничьей.

    В матче открытия Евро-2024 сборная под руководством Юлиана Нагельсмана не заметила сопротивления со стороны Шотландии, разгромив соперника со счетом 5:1. Матч второго тура завершился более скромной победой над Венгрией (2:0). А вот в заключительной встрече группового этапа сборная Германии впервые потеряла очки, вытащив ничью со Швейцарией (1:1).

    Сборная Германии является трехкратным чемпионом Европы. Этот титул покорялся команде в 1972, 1980 и 1996 годах. На прошлом Евро немцы добрались до 1/8 финала, уступив сборной Англии (0:2).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Дания

    Сборная Дании вышла в плей-офф благодаря второму месту в группе с Англией, Словенией и Сербией. Все матчи на групповом этапе подопечные Каспера Юльманна свели к ничьей.

    Началось все в Штутгарте со Словенией (1:1), затем такой же результат был зафиксирован во Франкфурте с Англией. Завершали групповой этап датчане нулями с Сербией в Мюнхене (0:0).

    Лучшим результатом сборной Дании на чемпионатах Европы стало золото 1992 года. На прошлом Евро «алая гвардия» добралась до полуфинала, уступив там англичанам.

    Личные встречи

    В 9-ти очных матчах на счету сборной Дании 4 победы, Германия оказалась сильнее в 2-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Дания с коэффициентом 2.08.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Перейра — Прохазка
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Актобе — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Насаф — Навбахор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры