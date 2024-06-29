Сборная Германии сыграет с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Германия

Сборная Германии заняла первое место в группе A, в которой также находились Швейцария, Венгрия и Шотландия. Немцы заработали 7 очков в 3-х матчах благодаря двум победам и одной ничьей.

В матче открытия Евро-2024 сборная под руководством Юлиана Нагельсмана не заметила сопротивления со стороны Шотландии, разгромив соперника со счетом 5:1. Матч второго тура завершился более скромной победой над Венгрией (2:0). А вот в заключительной встрече группового этапа сборная Германии впервые потеряла очки, вытащив ничью со Швейцарией (1:1).

Сборная Германии является трехкратным чемпионом Европы. Этот титул покорялся команде в 1972, 1980 и 1996 годах. На прошлом Евро немцы добрались до 1/8 финала, уступив сборной Англии (0:2).

Дания

Сборная Дании вышла в плей-офф благодаря второму месту в группе с Англией, Словенией и Сербией. Все матчи на групповом этапе подопечные Каспера Юльманна свели к ничьей.

Началось все в Штутгарте со Словенией (1:1), затем такой же результат был зафиксирован во Франкфурте с Англией. Завершали групповой этап датчане нулями с Сербией в Мюнхене (0:0).

Лучшим результатом сборной Дании на чемпионатах Европы стало золото 1992 года. На прошлом Евро «алая гвардия» добралась до полуфинала, уступив там англичанам.

Личные встречи

В 9-ти очных матчах на счету сборной Дании 4 победы, Германия оказалась сильнее в 2-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Дания с коэффициентом 2.08.