Аленичев об игре Бельгии на групповом этапе Евро-2024: Она выглядела не совсем хорошо

Экс-футболист сборнойоценил игру национальной командына групповом этапе Евро-2024.

«Сборная Бельгии сенсационно проиграла первую встречу Словакии. Они играли с натяжкой, не так ярко, как ожидали любители футбола. У них есть очень сильные футболисты, как Де Брейне и Лукаку.

Был риск, что они могли не попасть в плей-офф. Если бы в последнем матче группового этапа они проиграли Украине, то бельгийцы оставались за бортом плей-офф. Бельгия выглядела не совсем хорошо», — сказал Аленичев Чемпионату.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии заняла 2-е место в своей группе с 4 очками в активе. В матче 1/8 финала турнира команда сыграет против Франции 1-го июля.