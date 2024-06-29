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    Аленичев об игре Бельгии на групповом этапе Евро-2024: Она выглядела не совсем хорошо

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    Экс-футболист сборной России Дмитрий Аленичев оценил игру национальной команды Бельгии на групповом этапе Евро-2024.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Сборная Бельгии сенсационно проиграла первую встречу Словакии. Они играли с натяжкой, не так ярко, как ожидали любители футбола. У них есть очень сильные футболисты, как Де Брейне и Лукаку.

    Был риск, что они могли не попасть в плей-офф. Если бы в последнем матче группового этапа они проиграли Украине, то бельгийцы оставались за бортом плей-офф. Бельгия выглядела не совсем хорошо», — сказал Аленичев Чемпионату.

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    • По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии заняла 2-е место в своей группе с 4 очками в активе. В матче 1/8 финала турнира команда сыграет против Франции 1-го июля.

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