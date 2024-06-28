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    Орлов: Сборная Бельгии бездарно играет при Тедеско

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру сборной Бельгии под руководством Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Сборная Бельгии заняла второе место в своей группе и вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет с командой Франции.

    «Бельгия играла бездарно. У них тренер Тедеско — как будто просто дополнительная единица на ставке. Ничего не сделал.

    Помню, как он метеоритом носился вдоль поля в "Спартаке". Но здесь его авторитета, бэкграунда явно не хватает. Команда абсолютно неуправляемая. И игра не выстроена. Нет её. Хотя футболисты-то приличные.

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    • Есть индивидуальные действия Де Брейне — и всё. Ну что это за команда?», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

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