Орлов: Сборная Бельгии бездарно играет при Тедеско

Известный комментаторраскритиковал игру сборной Бельгии под руководством

Сборная Бельгии заняла второе место в своей группе и вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет с командой Франции.

«Бельгия играла бездарно. У них тренер Тедеско — как будто просто дополнительная единица на ставке. Ничего не сделал.

Помню, как он метеоритом носился вдоль поля в "Спартаке". Но здесь его авторитета, бэкграунда явно не хватает. Команда абсолютно неуправляемая. И игра не выстроена. Нет её. Хотя футболисты-то приличные.

Есть индивидуальные действия Де Брейне — и всё. Ну что это за команда?», — приводит слова Орлова «Чемпионат».