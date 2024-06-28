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    «Челси» установил цену на Лукаку

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    Английский «Челси» окончательно определился с ценой, за которую готов отпустить нападающего Ромелу Лукаку.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Она равна € 40 млн. Сейчас в услугах 31-летнего бельгийца заинтересованы «Милан» и «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.

    При этом оба клуба не готовы выплачивать такую сумму, а хотят существенно уменьшить ее. Например, «россонери» планируют еще раз предложить перед закрытие трансферного окна вариант с арендой Лукаку, если к тому времени никто его не купит.

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