«Челси» установил цену на Лукаку

Английский «Челси» окончательно определился с ценой, за которую готов отпустить нападающего

Она равна € 40 млн. Сейчас в услугах 31-летнего бельгийца заинтересованы «Милан» и «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.

При этом оба клуба не готовы выплачивать такую сумму, а хотят существенно уменьшить ее. Например, «россонери» планируют еще раз предложить перед закрытие трансферного окна вариант с арендой Лукаку, если к тому времени никто его не купит.

В прошлом сезоне бельгийский форвард играл в аренде в «Роме», где сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч, сделал 5 ассистов. Его контракт с «Челси» действует до 2026 года.