Трансферный дайджест. 18-24 июня

Максимилиан Байер может перейти в «Челси»

Йозуа Киммих

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Этот футболист является одним из ярких полузащитников во всей Европе. У Киммиха были непростые отношения с тренерским штабом, а сейчас и руководство «Баварии» подумывает продать игрока.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, футболист не собирается продлевать контракт с мюнхенским клубом, который заканчивается летом 2025-го года.

Таким образом, руководство «Баварии» хочет продать Киммиха в летнее трансферное окно, чтобы получить деньги за игрока, а не отпускать его бесплатно.

Представителя Киммиха и руководство «Баварии» начнут переговоры по поводу будущего игрока после Евро-2024. Им интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселона».

Йозуа Киммих на Евро-2024 globallookpress.com

В прошедшем сезоне Киммих провел за «Баварию» 42 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

Наш прогноз: Киммих продолжит карьеру в АПЛ.

Хакан Чалханоглу

«Интер», полузащитник, 30 лет

Турецкий футболист являлся основным игроком итальянского клуба и одним из ключевых игроков в полузащите. В летнее трансферное окно Чалханоглу может сменить клубную прописку.

По данным Corriere della Sera, боссы «Баварии» интересовались полузащитником, но в переговоры пока не вступали. К тому же, представители Чалханоглу также не выходили на руководство «Интера».

Боссы итальянского клуба оценивают трансфер игрока в 60 млн. евро. Сам Чалханоглу не против перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно.

Хакан Чалханоглу на Евро-2024 globallookpress.com

Действующее соглашение полузащитник с «Интером» действует до лета 2027-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Чалханоглу оценивается в 45 млн. евро.

В прошедшем сезоне турецкий полузащитник провел за «Интер» 40 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Чалханоглу не покинет «Интер» в летнее трансферное окно.

Максимилиан Байер

«Хоффенхайм», нападающий, 21 год

Форвард провел 1-й мощный сезон в своей карьере. Байер стал лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» в Бундеслиге сезона 2023/2024. После этого несколько команд из АПЛ заинтересовались футболистом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, на подписание Байера претендует «Челси» и еще несколько клубов из АПЛ. Игрок вполне может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Максимилиан Байер globallookpress.com

Руководство «Хоффенхайма» не против продать Байера, оценивая его стоимость в 30 млн. евро. Сам футболист также готов сменить клуб, но только если получит «идеальное предложение».

После яркого сезона в «Хоффенхайме» интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Байера также в 30 млн. евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

В сезоне 2023/2024 Байер провел за «Хоффенхайм» 33 матча в рамках Бундеслиги, забил 16 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Байер пополнит состав одного из клубов АПЛ.

Арда Гюлер

«Реал», полузащитник, 19 лет

Молодой супер-талант из «Реала» может покинуть клуб? Арда Гюлер очень хорошо зарекомендовал себя в стане «сливочных», но есть вероятность того, что полузащитник может уехать в аренду.

По информации издания Marca, «Ливерпуль» и «Реал Сосьедад» интересуются Гюлером. Они планировали подписать игрока в летнее трансферное окно, но есть одно но.

Руководство и тренерский штаб «Реала» не собираются отпускать Гюлера даже на правах аренды. В клубе уверены, что полузащитник сможет заиграть в составе «сливочных» уже со следующего сезона.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти также считает, что Гюлер является «неприкасаемым» в клубе. Действующий контракт игрока со «сливочными» заканчивается летом 2029-го года.

Арда Гюлер на Евро-2024 globallookpress.com

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Реал» 10 матчей в рамках испанской Примеры и забил 6 голов.

Наш прогноз: Гюлер продолжит выступать за «Реал».

Витор Роке

«Барселона», нападающий, 19 лет

Еще один молодой талант из топ-клуба чемпионата Испании теоретически может сменить клуб. Роке уже дебютировал за «Барселону» и выступал неплохо в прошлом сезоне, но не смог пробиться в основной состав.

Витор Роке globallookpress.com

По данным Diario Sport, «Наполи», «Порту» и «Атлетико» активно интересуются нападающим. Эти команды настроены серьезно и планируют подписать Роке в летнее трансферное окно.

На сегодняшний день в борьбе за подписание игрока лидирует «Наполи». Неаполитанцы хотели приобрести Роке еще год назад, но понимали, что не смогут конкурировать с «Барселоной» за этот трансфер.

Сам Роке по-прежнему хочет остаться в стане «сине-гранатовых» и пробиться в основной состав. С приходом Ханса-Дитера Флика у футболиста вновь появится шанс.

В прошедшем сезоне Роке провел за «Барселону» 14 матчей в рамках испанской Примеры и забил 2 гола.

Наш прогноз: Нападающий останется в «Барселоне».

Адриан Рабьо

«Ювентус», полузащитник, 29 лет

Этот футболист является одним из самых стабильных полузащитников в Европе. Последние 5 лет Рабьо выступал за «Ювентус», а сейчас может перейти в другой клуб.

По данным GFFN, мадридский «Реал» всерьез намерен подписать полузащитника в летнее трансферное окно. Руководство «сливочных» впечатлила игра Рабьо в составе сборной Франции на Евро-2024.

Прогнозы и ставки на футбол

Действующий контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 30-го июня этого года. Ранее руководство «старой синьоры» уже предлагало новое соглашение Рабьо, но тот не ответил боссам.

К слову, «Ювентус» уже рассматривает разные варианты трансферов на замену Рабьо. На сегодняшний день «старая синьора» заинтересована в подписании Кефрена Тюрама из «Ниццы» или Юссуфа Фофаны из «Монако».

Адриан Рабьо globallookpress.com

В прошедшем сезоне Рабьо провел за «Ювентус» 31 матч в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Рабьо перейдет в «Реал».