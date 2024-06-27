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    Семин: Кварацхелия проделал в разы больше оборонительной и беговой работы, чем Роналду

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    Известный тренер Юрий Семин объяснил успешное выступление сборной Грузии на Евро-2024.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Сборная Грузии заняла третье место в группе и вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет против Испании. Матч пройдет 30 июня, начало — в 22:00 мск.

    «Поздравляю грузин и считаю, что все закономерно. У них есть команда! Тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем их хорошо подготовил по всем направлениям. Заставить грузин обороняться всей командой после потери мяча — это непросто! Этому могла предшествовать только серьезная и долгая работа, такие вещи просто так не происходят.

    В этом смысле отмечу Хвичу, который в том же матче с Португалией проделал в разы больше оборонительной и беговой работы, чем Криштиану Роналду. Все обращали внимание, что у него не очень шла игра в двух первых матчах, — но никто не говорил о том, что он компенсировал это огромной черновой работой на команду. И в итоге судьба вознаградила его за это победным голом в ворота Португалии, и этот мяч я в разговоре со знакомыми перед игрой предсказал!

    Саньоль видел, что есть определенные слабости в обороне, — и перекрыл их за счет количества защитников, сыграв в три центральных. Явно хорошая работа была проделана на сборах. Команда выглядит свежей, и в той же игре с португальцами ее хватило на все 90 минут. А какой у грузин командный дух, как они бьются друг за друга, бросаются под мяч! То, что у них в команде атмосфера, я понял, когда поздравлял бывшего игрока нашего "Локомотива", чемпиона России Соломона Кверквелия в марте после выхода сборной Грузии на Евро.

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    • Грузины хороши физически, блестяще контратакуют. У них три топ-игрока — вратарь Георгий Мамардашвили, один из сильнейших сегодня голкиперов мира, Хвича, а также Жорж Микаутадзе, лидер списка бомбардиров Евро. Но тут надо говорить не столько об индивидуальностях, сколько о команде и общей заслуге. Федерация футбола Грузии сделала большую работу. На протяжении года ни одного конфликта — хотя всегда у тех или иными решений могут дать недовольные. Хорошая селекция, все футболисты играют в своих клубах, даже если это средние команды, а не сидят на лавках.

    Много было правильных решений. Молодцы! И болельщики команду всегда поддерживали, вливали в нее силы. Пример Грузии показывает, что, если идет умная и грамотная работа по всем направлениям, если главное для всех — интересы дела, то можно многого добиться, даже если этого от вас мало кто ждет», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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