Канчельскис: Англия безобразно играет на Евро-2024

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»признался, что его разочаровала игра сборнойна Евро-2024.

Англичане на групповом этапе чемпионата Европы одержали победу над Сербией (1:0) и сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

«Сборная Англии в двух матчах на этом Евро играла безобразно. Есть футболисты, у которых есть хороший класс, но игры нет. Однако англичане прошли в плей‑офф, поэтому посмотрим, как будет дальше.

Раньше тактика Саутгейта срабатывала и давала результат, а до чемпионата Европы Англия была фаворитом на бумаге, а сейчас… Редко бывает, чтобы был хороший результат и отличная игра, потому что другие сборные также хотят выигрывать, поэтому есть сопротивление.

Поэтому, конечно, со стороны прессы и болельщиков большое давление и напряжение на Англию», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».