ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальСборная Испании, кажется, поймала вайб 2008 года. На Евро-2024 определился главный фаворит
    Все новости спорта

    Канчельскис: Англия безобразно играет на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что его разочаровала игра сборной Англии на Евро-2024.

    Андрей Канчельскис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Канчельскис

    Англичане на групповом этапе чемпионата Европы одержали победу над Сербией (1:0) и сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

    «Сборная Англии в двух матчах на этом Евро играла безобразно. Есть футболисты, у которых есть хороший класс, но игры нет. Однако англичане прошли в плей‑офф, поэтому посмотрим, как будет дальше.

  • Футбол на Евро-2024 — не бунт против системы Гвардиолы, а защита его идей
  • Футбол Пепа Гвардиолы стал фундаментом даже на уровне сборных
  • Вчера

    • Раньше тактика Саутгейта срабатывала и давала результат, а до чемпионата Европы Англия была фаворитом на бумаге, а сейчас… Редко бывает, чтобы был хороший результат и отличная игра, потому что другие сборные также хотят выигрывать, поэтому есть сопротивление.

    Поэтому, конечно, со стороны прессы и болельщиков большое давление и напряжение на Англию», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы не будут надрываться
  • Грузия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сборная Бельгии обыграет Украину с разницей минимум в два мяча?
  • Украина — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Команды сыграют скучно, но без гола с поля не уйдут
  • Словакия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Крисиума
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры