Бывший клуб Слуцкого может быть расформирован

Клуб нидерландской Эредивизибыл лишен лицензии на участие в национальном чемпионате.

Причиной такого шага стал отказ о предоставлении сведений о бюджете на следующий сезон до 24 июня. Решение о предоставлении лицензии принял лицензионный комитет Королевского футбольного союза страны (KNVB).

«Независимый лицензионный комитет отозвал лицензию футбольного клуба "Витесс" с 9 июля. Об этом клубу сообщили в понедельник. Отсутствие банковского счёта, отсутствие аудитора-бухгалтера и тот факт, что клубу не удалось обеспечить сбалансированный бюджет, делают невозможным продление лицензии "Витесса" на сезон-2024/2025», — говорится в заявлении на сайте организации.

В результате такого шага «Витесс» может быть расформирован в качестве профессионального клуба. Клуб уже подал апелляцию на это решение.

Напомним, в «Витессе» начинал свою зарубежную карьеру Леонид Слуцкий, там он работал с 2018 по 2019 год.