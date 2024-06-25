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    Бывший клуб Слуцкого может быть расформирован

    Футбол Эредивизия
    Клуб нидерландской Эредивизи «Витесс» был лишен лицензии на участие в национальном чемпионате.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Причиной такого шага стал отказ о предоставлении сведений о бюджете на следующий сезон до 24 июня. Решение о предоставлении лицензии принял лицензионный комитет Королевского футбольного союза страны (KNVB).

    «Независимый лицензионный комитет отозвал лицензию футбольного клуба "Витесс" с 9 июля. Об этом клубу сообщили в понедельник. Отсутствие банковского счёта, отсутствие аудитора-бухгалтера и тот факт, что клубу не удалось обеспечить сбалансированный бюджет, делают невозможным продление лицензии "Витесса" на сезон-2024/2025», — говорится в заявлении на сайте организации.

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    • В результате такого шага «Витесс» может быть расформирован в качестве профессионального клуба. Клуб уже подал апелляцию на это решение.

    Напомним, в «Витессе» начинал свою зарубежную карьеру Леонид Слуцкий, там он работал с 2018 по 2019 год.

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